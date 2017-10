‘Despacito’ y ‘Mi gente’ hacen historia en Billboard Hot 100

El remix de ‘Mi gente’ de J Balvin con Willy William y Beyoncé ha subido del puesto 21 al 3 en Billboard Hot 100, la lista de éxitos de Estados Unidos -la más importante del mundo-. ‘Despacito’ de Luis Fonsi y Daddy Yankee con Justin Bieber sigue en el top 10. Esto significa que, por primera vez en la historia de Billboard, dos canciones cantadas en un idioma que no es el inglés, en este caso, el español, aparecen en el top 10 de la lista. La estrategia, como se esperaba, ha funcionado de maravilla. El siguiente hito es que consiga el top 1 como hizo ‘Despacito’.

Billboard tiene a buena cuenta recordar que esta no es ni de lejos la primera vez que dos artistas latinos aparecen simultáneamente en el top 10 de Billboard. Sin embargo, artistas como Ricky Martin, Jennifer López o Enrique Iglesias han llegado a lo más alto de esta lista gracias a las versiones en inglés de sus éxitos latinos (‘Livin’ La Vida Loca’) o con canciones enteramente cantadas en inglés (‘If You Had My Love’). Sin ir más lejos, Iglesias fue número uno en 1999 en Estados Unidos con ‘Bailamos’, que como recordarás, pese a su título, estaba sobre todo cantada en inglés.

‘Mi gente’, como ‘Despacito’, ya era un gran éxito en todo el mundo, incluido Estados Unidos, antes de sumársele Beyoncé, pero como el hit de Luis Fonsi, el tema ha requerido un colaborador anglosajón para auparlo al top 10. Se veía venir. ¿Qué éxito latino será el siguiente en continuar con la estrategia? ¿Qué artista anglosajón se apuntará al “boom” latino actual?

Por cierto, este es el primer top 3 de Beyoncé en Estados Unidos desde ‘Drunk in Love’, que de hecho fue número 2, aunque la artista ha conseguido otros top 10 recientemente, como ‘Formation’ (10). ‘Despacito’ suma además otro récord, pues acaba de superar los 4 mil millones de visualizaciones en Youtube. ¿Cuánta gente en todo el mundo está “pinchando” esta canción en fiestas desde el visor de Google?