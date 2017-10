Liam Gallagher arrasa y logra un disco de oro en una semana

El hype montado por Liam Gallagher en solitario durante todo este año, lo cual ha incluido más de un buen single y un montón de declaraciones polémicas, recoge sus frutos. Su disco en solitario ‘As You Were‘ es ya un éxito. Ha vendido 103.000 copias en una semana en Reino Unido (ya es, por tanto disco de oro) y es el nuevo número 1 de las islas británicas. Como curiosidad, 16.000 de esas unidades se han despachado en vinilo, un porcentaje muy superior al habitual, y las mejores ventas en este formato desde hace 20 años. Pero también ha conquistado a los nuevos públicos y el disco es número 1 en streaming. Además, este es el tercer disco con mejor semana de salida en las islas de todo 2017, tan solo por detrás de Ed Sheeran y Ragn’n’Bone Man.

Liam supera las ventas de la primera semana de los dos discos de su proyecto Beady Eye, que no lograron ser número 1 sino número 3 y número 2, aunque lo que no supera son las cifras con las que debutó su hermano Noel en solitario (122.000 unidades en su primera semana). Veremos qué pasa con el disco de este en noviembre. En cualquier caso, ‘As You Were’ es ya uno de los 40 discos más vendidos del año en Reino Unido, pero parece que le queda fuelle: el single ‘For What It’s Worth’, pese a su género, logra colarse esta semana en el top 40 británico, exactamente en el número 33.