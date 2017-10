La Bien Querida / Fuego

Puede que La Bien Querida sea siempre recordada por el toque aflamencado de sus composiciones pop. La grandeza de ‘De momento abril’ y sus icónicas primeras fotos promocionales vestida de faralaes pueden pesar mucho. Y sin embargo, cualquiera que haya prestado un poco de atención a lo muchísimo que nos ha dado durante los últimos 10 años sabrá que se ha merendado igualmente marchas religiosas, bajos synth-pop a lo New Order, himnos contemplativos como ‘Poderes extraños’, homenajes a Franco Battiato e incluso algún que otro witch-house bajo la producción de su pareja David Rodríguez de La Estrella de David.

‘Fuego’, su nuevo disco, incluye al menos una sorpresa más que añadir a tan sobresaliente repertorio. La cumbia dub de ‘7 días juntos‘ -una de las muchas canciones que cuenta con el bajo de Laura Antolín de Doble Pletina- compite en las listas de lo mejor del año gracias a sus sugerentes ritmo y arreglos, en sintonía con el carácter narrativo de esta canción de desamor tan llena de detalles. La composición ya era una maravilla por sí sola, pero la incorporación de Joan Miquel Oliver castellanizando una vieja composición propia termina de bordarla. Insisto: esa capacidad por convencernos de que su último primer single es lo mejor que ha hecho, lo más ambicioso, solo se ha visto cuatro o cinco veces seguidas en la carrera de grandes como Bowie, Madonna o, le pese a quien le pese, Rihanna.

Por eso es una lástima que La Bien Querida no haya repetido experimento en el resto de ‘Fuego’, donde más que la estrella de pop que se intuye en el vídeo de ‘7 días juntos’, explora más bien su vertiente de cantautora, lo que al fin y al cabo siempre ha sido. La buena noticia es que hay algunas composiciones que pasan a pelear ya por estar entre lo mejor de su repertorio… y qué jodida es ya la carrera por aparecer en un setlist de La Bien Querida. El público se decantará claramente por la rumba de ‘Recompensarte’ gracias a la presencia de Jota de Los Planetas (también están Muchachito dando palmas y jaleando y Alejandro Martínez a la guitarra). Es una canción mona, si bien casi formulaica, en la que lo más llamativo es cuán aniñada puede llegar a sonar la voz de Ana. Pero la mejor es ‘Dinamita’, una maravilla orquestada que muy hábilmente se ha colocado al comienzo del disco. No es una balada de cierre ni una canción cualquiera sino una de sus composiciones más tensas, y no precisamente gracias a las cuerdas.

Curiosamente, en algunos puntos de ‘Fuego’ los arreglos nos llevan a La Buena Vida, grupo al que rara vez ha recordado el proyecto de Fernández-Villaverde. ‘Permanentemente‘ recuerda a Family y un poquito a Stone Roses, sí, pero sobre todo a ‘Panorama’. Y ‘Los jardines de marzo’, con el teclado de Sebastián Litmanovich, podría ser una canción de ‘Vidania’. Eso sí, no siempre los arreglos equivalen a grandes canciones. La seca ‘Lo veo posible’ es salvada más que nada por su ultra siniestro estribillo. ‘El lado bueno‘ parece hecha de retales de ‘9.6’ y recuerda que los trucos de New Order no les van a dar mucho más de sí. ‘Si me quieres a mí’ suena también algo anacrónica, mientras ‘La pieza que me falta’ sí es un gran grower pese a que la voz de David no es precisamente la de Joan Miquel.

A colación de esta última, llama la atención que Ana presente este disco como “luminoso y claro” (“Es un disco que habla mucho del deseo que reivindica la vida, el placer, la autorrealización, la libertad. El proceso de vivir establecido por el deseo. Un deseo que no es oscuro ni confuso sino luminoso y claro”). Sí hay momentos de claridad, pero también estamos hablando de constantes apelaciones al desamor, a la dependencia obsesiva de alguien o a los celos en un número tan oscuro como ‘Peor que las demás’. Más bien ‘Fuego’ suena algo indeciso entre los extremos que han caracterizado a La Bien Querida, además de parecer regular secuenciado hacia la mitad. ‘Recompensarte’ pegaría más alrededor de la bonita ‘Fuerza mayor’ y la pista final que haciendo un sándwich entre las sintéticas pistas 5 y 7. Un disco, por tanto, algo peor que los demás, lo cual hay que aceptarlo con resignación porque lo de esta mujer empezaba a no ser ni medio normal.

Calificación: 7,3/10

Lo mejor: ‘7 días juntos’, ‘Dinamita’, ‘La pieza que me falta’

Te gustará si te gustan: Los Planetas, La Buena Vida, New Order, Soleá Morente

Escúchalo: Spotify