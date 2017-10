RZA reconoce al fin que Russell Crowe escupió a Azealia Banks; ella contesta

El 1 de diciembre se estrena en cines de Estados Unidos ‘Love Beats Rhyme’, la película de RZA de Wu-Tang Clan que protagoniza Azealia Banks y en la que la rapera de Harlem comparte reparto con Lorraine Toussaint, Jill Scott y Common, entre otros. Banks interpreta a Coco, una aspirante a rapera de Brooklyn que se intenta hacer un hueco en la industria de la música.

A pesar del estreno de esta película, RZA y Banks se llevan peor que mal después de un incidente ocurrido en una fiesta de Russell Crowe el año pasado, durante la cual Banks supuestamente amenazó a unos invitados con degollarles con un vaso de cristal tras sentirse burlada por ellos. Banks aseguró que, después de esto, Russell Crowe le llamó “negrata”, le echó de la habitación de la fuerza cogida por el cuello y le escupió, algo a lo que RZA jamás aludió en su carta pública sobre lo sucedido, donde sobre todo defendió la inocencia de Crowe ante una Banks que estaba “fuera de sí”.

Durante una entrevista con The Breakfast Club, RZA ha reconocido finalmente que Crowe escupió a Azealia Banks y que el actor se disculpó con él tras lo sucedido (aunque no con Banks, se deduce de sus palabras). Numerosos comentarios de fans de RZA en Youtube reprueban al rapero su decisión de proteger a Russell Crowe a toda costa, durante la fiesta y en su comunicado posterior, llegando a omitir la información de que su amigo escupió a Banks, quien era su invitada, tratándose la agresión de Crowe a Banks además de una humillación bastante grave.

En Instagram, Banks ha contestado a las palabras de RZA, escribiendo que “RZA debería dejar de hablar de mí en los medios” y que ojalá “se caiga muerto”. “Hasta que RZA no se disculpe públicamente conmigo, puede seguir comiéndole los huevos a Russell Crowe para conseguir invitaciones a fiestas de Hollywood”. Ha seguido: “Nadie entiende cuánto me quería morir cuando RZA MINTIÓ y le dijo al mundo que merecía que alguien me escupa. La gente se ríe de mí y dice que he mentido. Nadie entiende el enorme dolor que he sentido tras el incidente. Así que respétame de una puta vez y deja de mencionar mi nombre”.