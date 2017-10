Angus & Julia Stone / Snow

El amable pop folkie de los hermanos Angus & Julia Stone siempre se ha movido en una fina línea entre el indie y el mainstream. Canciones bonitas pero demasiado confortables y cómodas si pides a la música algo más que ser un fondo agradable para acompañarte en una tonta tarde lluviosa en la que el sofá y una manta se han aliado para atraparte. Sin embargo, hace ya un tiempo que el dúo australiano ha renunciado a esa postura estereotipada. Como ocurriera ya en algún tema de ‘Down the Way’ (2010) y en buena parte de su regreso homónimo –tras partir peras temporalmente– en 2014. La producción de Rick Rubin para aquel disco, notablemente más sofisticada que sus primeros trabajos parece un punto de partida para este ‘Snow’ que, si bien no supone una ruptura con su estilo, sí busca claramente nuevos espacios.

Y es que los toques electrónicos de ‘Snow’ y ‘Chateau’, sugerentes, encantadores y pegadizos singles del quinto álbum de la pareja artística, no son una rareza dentro del disco. Más bien al contrario, la pátina contemporánea domina buena parte de su minutaje, especialmente su primera mitad. Sin renunciar del todo al clasicismo, temas como ‘Sleep Alone’ (caracterizada por esos coros subidos de pitch), ‘Cellar Door’ (cuyo sonido y espíritu no queda muy lejos del disco de Hamilton Leithauser y Rostam), una ‘Oakwood’ (que podría sonar en lo nuevo de Shout Out Louds), y la enérgica ‘Who Do You Think You Are’ (que no desentonaría en una playlist junto a lo último de The War On Drugs) enganchan por su uso de capas, sintetizadores ensoñadores, cajas de ritmo naíf.

Que no teman, en todo caso, sus fans más longevos: los cambios no suponen un cambio lo suficientemente drástico como para espantarles y su gran baza, la acertada mezcla de sus distintas voces (la de Angus, más sleazy que nunca; la de Julia –entre Jeanette y Hope Sandoval–, preciosa como siempre), está más potenciada que nunca (la sencilla pero magnética ‘My House Your House’ hace pensar en ellos como unos modernos Lee Hazlewood y Nancy Sinatra). En cambio, para los que nunca nos sentimos especialmente atraídos hacia ellos, encontraremos en ‘Snow’ razones suficientes para escucharles. Incluso sus baladas –especialmente abundantes en su algo más pesada segunda parte–, están tratadas con un espíritu similar (en esa parcela, ’Nothing Else’ y ‘Baudelaire’ son las mejores). Así, aún a costa de perder parte de su personalidad, Angus & Julia Stone han refrescado su propuesta, logrando que ‘Snow’ sea un disco algo más que entretenido y encantador incluso para aquellos a los que les da perecilla el folk-pop.

Calificación: 7,0/10

Lo mejor: ‘Chateau’, ‘Snow’, ‘Cellar Door’, ‘Nothing Else’

Te gustará si te gusta: el folk pop, pero también Hamilton Leithauser o Shout Out Louds

Escúchalo: Spotify

Angus & Julia Stone presentan ‘Snow’ los próximos días 23 y 24 de octubre en Madrid (Sala La Riviera) y Barcelona (Sala Razzmatazz), respectivamente.