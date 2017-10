Rosalía: “Tenemos una tradición musical de la hostia, y nuestra generación se está dando cuenta de eso”

Rosalía era presentada en algunos medios hasta hace relativamente poco como “la de las colaboraciones con Tangana” o “la que actúa con Refree”. Decimos “relativamente poco” porque, en tan solo un año -lanzamiento del notable ‘Los Ángeles’ incluido-, cualquier medio encontraría ahora ridículo (quizás también lo era antes, aunque ese es otro tema) referirse así a una artista que acaba de ser nominada al Grammy Latino y a los UK Music Awards. La mejor carta de presentación de Rosalía es, pues, ella misma: su propia voz, su magia cantando flamenco y su presencia escénica, todas las cuales se han podido comprobar en la gira que le ha llevado por distintos puntos de la Península, entre ellos el concierto que ofreció en Sevilla el pasado 28 de septiembre, momento que aprovechamos para hablar con ella. En esta conversación tratamos su álbum debut y sus sensaciones al presentarlo en un directo con las emociones a flor de piel, tanto del público como de ella misma, que desde la segunda canción ya estaba con el rímel nivel Taylor Swift en ‘Blank Space’. Pero también hablamos de la situación actual del flamenco y lo que supone éste para ella, y de cosas tan dispares como Beyoncé, Xavier Dolan, ‘Despacito’, Kendrick Lamar, ‘Mala Mujer’, la generación millennial, Lola Flores o Frank Ocean.

Te lo estarán diciendo todos los medios, pero lo primero que quiero hacer es felicitarte por la nominación al Grammy Latino… y por la nominación a los UK Music Awards, donde el vídeo de ‘De Plata’ comparte categoría con gente como Kendrick Lamar, Beck o Frank Ocean. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Es tan acojonante como suena?

(risas) La verdad, con mucha satisfacción por todo el trabajo hecho. Para mí todo esto es lo que siempre ha sido mi sueño, y la sola nominación, ganemos o no, es increíble porque ya sabes cómo van estas cosas, y yo no estoy casada con ninguna casa, han sido muchos votos de muchos sitios… No sé, lo veo como algo orgánico el que haya sucedido.

Teniendo en cuenta el impacto internacional que vas teniendo, y habiendo visto este verano el fenómeno mundial de una canción en español como ‘Despacito’, ¿crees que tu música, aunque sea a otra escala, puede tener una repercusión así? Al fin y al cabo, el flamenco…

Yo creo que el flamenco, por su idiosincracia expresiva, tiene un potencial muy grande, puede llegar a cualquier lugar. Y, de hecho, hay un circuito grande, hay festivales, etc. que lo valoran. Pero es complejo, digamos que un género como éste y una canción como ‘Despacito’ son cosas muy distintas. En mi caso, yo de momento lo único que estoy haciendo es hacer música guiándome de pulsiones, ¿sabes?, de intuición, de lo que me apetece hacer, y si luego esa música es un hit del verano o es una canción independiente que solo está en mi Soundcloud y solo la conocen cuatro personas, no me parece mal. Creo que cada canción y cada música tienen su propio recorrido, los proyectos también… Hay que hacer la música que tengas ganas de hacer, y que luego esa música tenga el recorrido que tenga que tener.

De hecho, en cuanto a canciones que solo estén en el Soundcloud; hemos mencionado antes a Frank Ocean, tienes una versión de ‘Thinkin About You’…

Ay… (risas) en Youtube sigue…

A mí la canción me parece una maravilla y Frank, un genio… así que tenía todas las papeletas para decepcionarme, pero me encantó tu cover. ¿Cómo te dio por versionarla?

A mí me gustaba mucho Frank desde hace años, lo descubrí por unas jam sessions que se hacían en Barcelona. Me dijo un amigo “escúchate esto” y me flipó; de hecho, la canción me la preparé para tocarla en unas jam. ‘channel ORANGE’ me encantó, y lo que ha ido haciendo después también, le sigo escuchando actualmente. Y, no sé, yo cuando hago versiones… la hice porque la canción la tenía en repeat y era como “quiero aprender a tocarla”. Y, cuando la aprendí a tocar, con el piano estaba practicando y me grababa para ver cómo lo hacía y analizarla después. Y esa grabación… nunca he explicado esto, estaba en el cole, ¿sabes?, en la escuela de música, con un piano de allí, y entró un amigo y se sentó conmigo, y yo no me acordaba de que estaba grabando. Luego me di cuenta y vi lo que habíamos grabado y dije “esto tiene frescura” y lo colgué. Sin pensar que a nivel público me gusta enseñar más mi faceta flamenca, me da igual, yo lo enseño. Me pareció que era muy gracioso y muy fresco. Nunca he querido grabarla en serio porque me parece que tiene sentido en esa grabación de hace cuatro años y pico, en esa escuela, en ese momento.

La nuestra es una generación con mucho menos prejucio, y eso influye en que se interesen por un género como el flamenco

¿Y con qué artista internacional querrías colaborar si pudieses elegir?

Con Kanye West, James Blake, Bon Iver… Cualquiera de estos, o hacer una producción conjunta, o estar de intérprete. Me fliparía.

Hay de todo, evidentemente, pero por lo general la edad de la gente que escucha flamenco no es la edad de la gente que escucha a Frank o a James Blake, y ya no la edad, sino los prejuicios musicales. En cambio, has hecho que gente que les escuchaba a ellos se haya puesto a escuchar flamenco, y viceversa. ¿Cómo ves poder ayudar a romper estas barreras de prejuicios musicales?

Creo que la clave es el lugar desde donde entiendas un género, porque a la gente lo que le llega son artistas. Mira, un artista que sea muy versátil, que vaya de un sitio a otro, ¿se te ocurre alguien? A mí, Kendrick. Pongamos a Kendrick, por ejemplo. A mí me gusta él, yo no diría “me gusta en general el género”, que sí, me gusta mucho, pero concretamente me apasiona Kendrick, por cómo lleva su carrera… me va sorprendiendo con sus proyectos, y al final siempre es él. Entonces, el lugar donde yo concibo el flamenco es un lugar que, por lo que sea, es cercano a nuestra generación, a la gente de nuestra edad, ¿sabes? Y la gente joven, no solo por lo que yo estoy haciendo, sino por toda una escena que está habiendo, un conjunto de elementos, de personas, de actitudes, de sinergias… cosas personales y originales que están refrescando el género, todo eso hace que se acerque la gente joven a un género como el flamenco. El flamenco está viviendo un momento muy bonito porque la gente joven está orgullosa de él, está diciendo “esto es nuestro, tenemos aquí algo que nadie más tiene”. Tenemos una tradición musical de la hostia, complejísima y rica, que es el flamenco, y la gente joven, nuestra generación, se está dando cuenta de eso.

En muchos medios te alaban precisamente por el tema de que cómo alguien de nuestra generación puede interesarse por el flamenco… o interesarse en general por algo, porque ya sabes, para muchos somos esa generación que no se interesa por nada. ¿Crees que los que dicen ese tipo de cosas tienen razón, o que igual son ellos quienes no se interesan por nuestra generación? ¿Qué opinas al respecto?

Claro, son prejucios. Yo pienso que lo están viendo desde la distancia, cuando dicen esas cosas, se nota que hablas de algo de lo que estás lejos. Yo creo que hay mazo de talento en la gente de nuestra generación, ¡es tan innegable! Solo hace falta que mires, no ya el panorama musical, sino a nivel general. Hay un montón de gente con talento, emprendedora, trabajadora y muy válida de nuestra edad, y cuando se hacen ese tipo de comentarios se habla desde la superficie. Además, no veo qué aporta que nos compartimenten de esa forma, sería ideal que las generaciones se mezclasen entre ellas, colaboraciones, ¿sabes?, sería muy interesante y se verían cosas que quizás hasta ahora no se han hecho. No creo que sea nunca rico lo que te decía, hablar desde esa distancia. Y mira, cuando hablábamos antes del flamenco… creo que precisamente la nuestra es una generación con mucho menos prejuicio. ¿Por qué se interesan por un género como éste? Porque ya no tenemos el peso de los prejuicios ni el complejo que pueden haber tenido generaciones anteriores, y creo que eso nos caracteriza, esa frescura. Estamos viviendo un momento con muy poco prejuicio, y eso es muy positivo.

¿Quién sería para ti un icono de nuestra generación?

Uf, es difícil… Te puedo hablar de mis referencias, pero un icono es algo que tiene mucho peso. Déjame que piense. A ver, Beyoncé es una figura incuestionable que va a pasar a la Historia, pero a nivel más underground pienso en Spooky Black… o en Yung Lean. Yung Lean me parece un chaval que hace cosas muy frescas e interesantes, y lo he ido escuchando mucho en mi adolescencia. O Kendrick.

Has dicho que ‘Mommy’ es una de tus películas favoritas. Xavier Dolan es otra de las consideradas como figuras artísticas de nuestra generación. Él usa la música de una forma muy particular en sus películas, personalmente veo que para él son como un personaje más de la escena.

Totalmente, lo veo 100% así. Él tiene mucha razón en sentirla como un personaje más, creo que tiene una sensibilidad muy especial con la música. Tengo la sensación de que sabe escribir muy bien momentos epifánicos, y la música la elige con una sensibilidad de la hostia. Momentos de ultraviolencia los transforma con ella, la sabe usar con maestría. A mí me fascina, no solo por la música, sino también por eso, por el uso que él hace de la violencia; sabe ser duro, es capaz de hacer cosas muy bonitas, pero no es blando, sabe usar muy bien la violencia y la oscuridad, de una forma muy artística, con mucho corazón. No sé, un videoclip dirigido por este hombre, cuidao, ¿no?

Oye, hizo el de Adele, quizás dentro de unos años se lo propones y…

¿Te imaginas? Mira, precisamente el de ‘Hello’ no me gustó, pero me veo a este hombre dirigiendo un videoclip, en plan Romain Gavras, que ha hecho algunos de los videoclips más heavies de los últimos años, aquel de M.I.A. (NdR: el controvertidísimo ‘Born Free’). Me fliparía, podría salir algo muy interesante.

Si C. Tangana se quiere hacer un hit, se lo hace

Hay mucha gente que te conoce por ‘Los Ángeles’, pero también mucha gente que te conoce por ‘Antes de morirme’. Cuando te paran por la calle con “ay, eres la de ‘Antes de morirme'”, ¿te molesta que sea por eso y no por tu trabajo en solitario?

No, tío, estoy súper orgullosa. Cada colaboración que hago tiene un sentido en mi crecimiento como músico, todas mis colaboraciones me han aportado algo y estoy orgullosa de ellas. Y todo se retroalimenta, es interesante que alguna gente venga de ‘Los Ángeles’ y se encuentre con algo urban, un tema r&b como ése, o que alguien venga de ese sitio se encuentre con un disco complejo y arriesgado, de un flamenco que no es el habitual, hecho a nuestra manera. Es interesante que pase eso, y a mí como artista me aporta muchísimo.

De ‘Antes de morirme’ fuiste co-autora, y pegó fuerte el año pasado, y este año ‘Mala mujer’ es la que ha pegado un auténtico pelotazo. ¿Has tenido también algo que ver en cuanto a composición?

(risas) Qué va, qué va, ahí ha sido Antón, que tiene un arte…

En la redacción algunos pensaban que quizás el aroma a bolero, o el piano, así más clásico que lo que había hecho anteriormente él, tenían un toque tuyo.

Sí, sí, lo entiendo. Pues me hace gracia, es una maravilla que te digan “¡mira!”, que se pueda pensar eso. A ver, en realidad Alizzz, El Guincho, Antón, yo, somos un grupo de gente creativa que nos enseñamos lo que vamos haciendo y compartimos opiniones. Pero en el caso concreto de ‘Mala mujer’ creo que es un tema que él tenía cerradísimo. Creo que es un tío que tiene las cosas muy claras y tiene mucho talento, y si él se quiere hacer un hit, se lo hace así (chasquea los dedos).

‘Los Ángeles’ no se centra en un solo tipo de cante, toca muchos palos, pero sí que se centra en una temática, que es la muerte. Te iba a preguntar por qué la has elegido, pero he visto que te lo han preguntado ya en otras entrevistas, donde decías que era un tema universal. Me parece curioso porque la muerte, incluso cuando ocurre, se trata como el tabú social que es, de manera muy aséptica, muy fría… Todo lo contrario a la intensidad del flamenco. O a la intensidad de anoche en tu concierto, que allí había de todo menos asepsia.

Total, total. Pues mira, quizás la muerte es como la excusa para celebrar la vida, ¿sabes lo que te quiero decir? Cuando piensas en hacer algo conceptual, una obra que se encierre en sí misma, lo más interesante es buscar un tema potente y rico desde el que partir. La muerte es uno de ellos, te sirve para reflexionar, te lleva a quitarte tabúes como tú dices, a hablar de ello. Si te fijas, Occidente siempre entiende la muerte como algo opaco, lejano, y en otras culturas es algo que tiene que ver con la celebración. A mí me gusta que haya luminosidad en algo tan oscuro. Y también sirve para que propiciemos algo como lo de anoche, estaba todo el público súper implicado. Me sorprendió especialmente el público sevillano, había un montón de energía que yo daba y que recibía.

¿Cómo fue para ti cantar en una ciudad con tanta tradición flamenca como es Sevilla, en una ciudad con Triana, con Las 3000…?

Pues venía muy ilusionada, con muchas ganas. Aquí nació y creció La Niña de los Peines, que es una de mis grandes referencias, y siempre he tenido aquí muchos compañeros que me han acogido con mucho amor desde mis inicios. Y que en una ciudad con tanta tradición flamenca estuviésemos en sold-out antes de llegar, y sentir en el concierto tanto cariño, para mí es algo grande, voy a volver a Barcelona muy contenta. Ayer yo me emocioné un montón, viví la actuación de forma muy intensa, y eso que llevamos quizás un año girando… que la actuación siga fresca y viva es difícil, pero con la recepción del proyecto que yo viví ayer aquí, era imposible no ofrecer algo que estuviera orgánico y vivo.

Podría pensarse que, al ser algo tan de aquí, por el tema de la tradición, se iba a vivir un poco con recelo que alguien de fuera viniese a cantarlo. Pero lo que se sintió es eso que comentas, era la sensación general entre el público. Vamos, yo te puedo decir que soy trianero y me quito el sombrero ante lo de anoche.

Ay, muchas gracias (me abraza) Significa un montón oír eso. Anoche la gente me trataba como si fuera una más. Y eso me hace muy feliz, porque yo pienso que la música va más allá de lo territorial, de lo racial, y es muy bonito cuando se hace evidente.

El flamenco es una de las músicas más profundas que existen; es como si contuviese mil vidas de miles de personas, del pueblo, es la sabiduría del pueblo y la sabiduría del tiempo

Una de mis favoritas del disco es ‘Por mi puerta no la pasen’. Pensaba preguntarte qué sentías cuando cantabas eso de “porque mirarte no quiero / ni a la carita ni viva ni muerta”, pero viéndote anoche con el rímel a la altura de los labios, supongo que se ve qué es lo que sentías.

(risas) ¡Ay! La verdad es que busco mucha visceralidad, no busco hacer algo que sea precisamente bonito, pero justo en esa frase suelo sentir como descaro, empoderamiento, chulería. Estás despreciando a alguien, le estás diciendo que ni muerto te quiero ver la cara. A mí me gusta mucho la faceta interpretativa, lo escénico, te puedes permitir todo, y a mí una cosa como esa me costaría mucho decírsela a alguien… algo muy malo me tiene que haber hecho pa que yo diga eso (risas) Y en el escenario, poder encarnar esa frase, poder decir una cosa así… Uf, me encanta. Y entiendo cuando un actor a veces dice “me pone hacer de asesino”, lo entiendo porque como intérprete eso es muy interesante, es un material muy potente. Es visceral, es hablar desde la entraña pura, eso no está racionalizado. Me gusta seleccionar letras que tienen que ver con esa oscuridad, y el material popular tiene mucho de eso, tiene cosas impresionantes, y yo elijo el material sin prejuicio de que sea bueno o malo, me interesa que tenga carga. Y las letras populares del flamenco tienen mucho de eso. También estoy siempre buscando libros, poemarios que recojan coplillas populares.

Precisamente Lorca decía de La Niña de los Peines que tenía “una voz cubierta de musgo”. Puede ser como una metáfora del flamenco, ¿cómo lo describirías tú?

Qué bonito. Es como algo velado. Pues no sé decirte, el flamenco… yo creo que es una de las músicas más profundas que existen. Es casi imposible descifrar de dónde surge, suena tan añeja, es como si contuviese mil vidas de miles de personas, del pueblo, es la sabiduría del pueblo y la sabiduría del tiempo, es la música del pueblo. Y la música del pueblo es profunda por eso, porque no tiene autor, se ha ido construyendo sola a lo largo de los años, y tiene una carga que hace que no pueda decirte una metáfora porque para mí supera cualquier palabra. Es oscura, es una música oscura, tío, y a la vez de celebración, tiene todo, la celebración, la tragedia, la guasa, el amor, el desamor, lo mundano… El flamenco tiene el abanico de temáticas más amplio que yo he visto en mi vida, es como la ópera, y me alegro de que ya esté considerada como Patrimonio de la Humanidad. Tiene una profundidad… Es como un pozo, no sé, me cuesta buscarle palabras, tengo un amor muy grande por esta música, por este universo que es el flamenco.

C. Tangana dijo que eras “la nueva Lola Flores”, vi también un titular de La Ser que era “Rosalía, la Patti Smith de los tablaos”… ¿estas comparaciones te halagan o te imponen?

(risas) A ver, que te digan que eres la Lola Flores del siglo XXI es el piropo más grande que se puede echar, porque como ella no ha habido nadie en España. Pero lo de Patti sí lo veo como más rollo titular para llamar la atención del público, me lo tomo como “vale, entiendo que a nivel periodístico es un recurso que puede venir bien”, y ya está, intento no juzgarlo.

“Me encantaría colaborar con Kanye, James Blake y El Cigala”

Hablando de titulares, otro que me llamó la atención era uno tuyo diciendo “el flamenco es machista”. Te metías en la entrevista y veías que no habías dicho que el flamenco per se lo fuese; te habían preguntado si lo era, y tú respondías que el mundo lo es, la música lo es y, por tanto, el flamenco también.

Es que ese titular está sacado de contexto. Me gusta mucho que me hables de ello porque nadie me ha preguntado sobre esto. Realmente yo nunca me pondría a hablar de machismo en el flamenco salvo que la otra persona me esté hablando en esos términos; quiero decir, veo mucho más interesante hablar de mujeres con poder que de machismo. Nunca vincularía a Lole y Manuel o al flamenco con el machismo, aunque es cierto que tradicionalmente éste ha sido un arte masculino. El tema de los titulares es muy delicado, en una entrevista con un artista hay muchos matices que pueden perderse si se pone una frase incendiaria como esa. El mundo en sí tiene una tradición machista y patriarcal, entonces, claro, ¿cómo no va a serlo también el flamenco? Pero como cualquier otra cosa.

De hecho se ve en otras escenas musicales. En nuestra web hemos hablado alguna vez de la polémica por la poca presencia femenina en los festivales; tú has ido a varios festivales, pero por regla general los cabezas de cartel son tíos: tíos solistas o grupos de tíos. Hay quien dice que será porque no hay suficientes chicas en la música, o que las que hay no tienen el talento suficiente… Personalmente pienso que mucha casualidad es eso, y que es necesario un análisis feminista en este sentido, pero, ¿cómo lo ves tú?

Creo que hay muchísimo trabajo en ese sentido, la profesionalización sigue siendo muy masculina, pero ahora más que nunca están surgiendo nuevas artistas, que pueden llegar a consolidarse, y creo que se puede llegar a cambiar esto, concretamente la tendencia en las cabezas de cartel. Hay mucho trabajo por hacer, pero creo que oye, de aquí a unos años puede llegarse al equilibrio, que es lo que veo interesante, que lo masculino y lo femenino convivan de forma equilibrada.

¿Nos puedes adelantar algo del futuro disco sucesor de ‘Los Ángeles’, o alguna colaboración en la que estés trabajando?

Mira, yo llevo muchísimo tiempo intentando hacer una colaboración con El Cigala, estoy pesadísima con eso, al igual que me gustaría colaborar con Kanye, con James Blake… Pero bueno, de momento son ilusiones. Pero sí que te puedo adelantar que en noviembre va a salir un single que es un tema que no está en el disco, es un tema que solemos versionar en los directos, y que a gente que haya ido la va a reconocer enseguida. Tengo muchas ganas, creo que puede funcionar muy bien. Además, va a salir con un videoclip muy especial que estoy haciendo con un artista visual súper interesante… Ya desvelaremos más datos más adelante (NdR: quienes sigan su Instagram habrán visto el rodaje de un videoclip: ‘Aunque es de noche’), pero sí te puedo decir eso. Tengo muchas ganas.

¿Hay algo más que quieras decirnos, o a nuestros lectores?

Que me encanta vuestro medio. Sois los primeros en comunicar algo que haya pasado en el underground, y en explicarlo, y me gusta mucho cómo lo explicáis, con mucho mimo… Creo que tendría que haber más medios como el vuestro. Me gusta cómo no le dais la espalda al mainstream y a la vez acogéis muy bien todo lo alternativo y lo underground, creo que eso es difícil de conseguir, y veo que en vuestro medio no hay esos prejuicios, os veo frescos. No sé, me gusta esa visión abierta de la música porque yo también la tengo y la vivo así.