Taylor Swift anuncia otra superproducción para el vídeo de ‘Ready For It’, ¿segundo single de ‘Reputation’?

Continúa la campaña de promoción de ‘Reputation’, el nuevo disco de Taylor Swift. Tras la tibia aceptación en iTunes y Spotify de su canción lanzada el pasado viernes, ‘Gorgeous’, una composición mona pero no el pelotazo a lo ‘Blank Space’ o ‘Bad Blood ft Kendrick Lamar’ que se esperaba, parece que su equipo rectifica y ‘Ready for It’ sí será el segundo sencillo del disco.

El tema, que se daba a conocer hace unas semanas, no iba a ser el segundo single del largo en un principio, pero parece que finalmente sí lo será tras rozar la lista de los 50 temas más radiados de Estados Unidos y haber sido top 4 en el Billboard Hot 100. O al menos tendrá un vídeo oficial que por el teaser futurista y guerrero que puede verse en Instagram, será de alto presupuesto.

Eso sí, las imágenes no terminan de cuadrar con el penúltimo rumor de esta extraña campaña: no parece este el vídeo que iba a mostrar a Taylor en Londres pasándoselo bien en un kebab como una más. Así que el mundo continúa a la espera de que se confirme si habrá un tercer vídeo antes del lanzamiento del disco el próximo 10 de noviembre. ¿Es realmente ‘Ready for It’ el segundo single de este álbum?