‘Gorgeous’ de Taylor Swift: ¿una pequeña joya o predecible y floja?

Parte de la redacción de JENESAISPOP evalúa el nuevo single de Taylor Swift, extraído de su álbum ‘Reputation’, que se publica el día 10 de noviembre.

“Fui el único entre mis compañeros que defendió ‘Look What You Made Me Do‘ por el hecho de que, en su feísmo delirante y rácano en melodía, resultaba sorprendentemente adictiva, con el aura de icónica villana de cómic/película que exhibía Tay sumando puntos a saco. ‘Gorgeous’ es justo lo contrario: el ¿segundo? ¿tercer? single que uno podría esperar de un disco de la Taylor popera, como en su día lo fueron ‘Blank Space’ o ‘I Knew You Were Trouble‘… solo que sin el irresistible gancho de estas. Esta nueva producción de Shellback y Max Martin es eficaz, entrañable incluso por su uso de sonidos de sintetizador clásico, pero suena plácida, mansa… predecible. Por más que implique el morbo de estar indisimuladamente dedicada a su nuevo novio, el actor británico Joel Alwyn, por más que exponga la hilarante situación de marcharse humillada a casa con sus gatitos ante lo mucho que pasa de ella el objeto de sus deseos –lo de rimar “face” con, ejem, “face” vamos a dejarlo para otra ocasión–, carece de lo que ‘Look What You Made Me Do’ sí tenía: un chisporroteante salseo. Así las cosas, la gran tapada de estas semanas meses pre-‘reputation’ va a ser ‘…Ready For It?‘, en un interesante punto medio de los otros dos avances.” Raúl Guillén

“‘Gorgeous’ es agradable de escuchar, pero no logro verle encanto más allá de que no molesta al oído. Me gusta mucho el puente, los sintetizadores que abren tras el gritito (absolutamente prescindible) de bebé, pero el estribillo me resulta flojo. Creo que es muy poco “gorgeous” para lo que promete el título. Le falta algo que le acabe de dar empaque de hit, se echa de menos un punto de dramatismo, como en ‘I Know Places’, por poner un ejemplo.” Mireia Pería

“Aún no me ha quedado claro si la vieja Taylor ha muerto o no. Básicamente porque este ‘Gorgeous’ bien podría haber colado en su momento como un bonus track de ‘1989’ más que como single de una nueva era que, de momento, resulta complicado ver por dónde va a tirar. No hay que darle más vueltas: se trata de una canción bastante simple y genérica que, aun ganando un poco con las escuchas, dista de ser algo realmente memorable. Cuando ‘Reputation’ salga a la venta dentro de unas pocas semanas comprobaremos qué papel tiene ‘Gorgeous’ en el tracklist, pero por lo pronto parece que se está guardando los mejores y más llamativos cartuchos para la campaña navideña y 2018.” Sergio del Amo

“Tras el éxito de ‘Look What You Made Me Do’ y su excelente videoclip, cuesta recordar que antes del despliegue promocional de ‘reputation’ hubo absoluto silencio. Durante este tiempo, Taylor se retiró (y además de verdad) a escribir, con el objetivo de quitarse de encima la sobre-exposición que había adquirido durante la etapa de ‘1989’. Y está claro que el retiro le ha sentado bien, porque la nueva música de Swift no desprende ningún tipo de desesperación por empatar los resultados de su disco anterior. ‘Look What You Made Me Do’ es evidentemente el single más arriesgado de su carrera, ‘…Ready for It?’ repite su estilo industrial desde un prisma más pop y ‘Gorgeous’ es otra cosa distinta, una canción pop bonita, cuca, que ni por melodía ni por letra puede decirse se tome en absoluto en serio, y que como single igual no, pero como “album track” resulta toda una curiosidad, una pequeña joya en la carrera de Swift, que además presenta una producción interesante, como pocas canciones de la artista hasta el momento”. Jordi Bardají