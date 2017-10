Alice Glass pone nombre a su agresor, Ethan Kath de Crystal Castles, y detalla sus abusos; este contesta

Alice Glass, autora este año de un recomendable EP y antiguamente integrante de Crystal Castles, uno de los grupos más icónicos de la última década, ha decidido nombrar en un comunicado a la persona a quien en el pasado ha acusado de abusos, su antiguo compañero en Crystal Castles, Ethan Kath.

Glass asegura que los abusos de Kath empezaron antes incluso de la grabación del primer EP de Crystal Castles, cuando tenía 17 años. En ese momento, Glass explica que “[Kath] descubrió mis inseguridades y las explotaba: durante muchos meses, me dio drogas y alcohol y tuvo sexo conmigo en una habitación abandonada de un apartamento que había alquilado”. A continuación, Glass menciona que Kath llegó a violarla, explicando que el sexo que mantuvieron en el apartamento del músico “no siempre fue consensuado”.

Glass detalla en su comunicado varias agresiones físicas por parte de Kath, como una vez en que este le lanzó contra el suelo de hormigón o cuando le amenazó con tirarle por unas escaleras. “Me regañaba y me chillaba en la cara, me decía que yo era una broma, que toda la gente que venía a nuestros conciertos solo estaban interesados en los instrumentales y que yo estaba arruinando la banda. Rompía puertas de ducha de cristal para asustarme, me encerraba en habitaciones, me decía que mi feminismo era objetivo de violadores y que sólo él podía protegerme. Me forzaba a tener sexo con él y si no lo tenía no podía estar en la banda”.

Kath ha enviado un comunicado a Pitchfork a través de su abogado negando las acusaciones de Glass. “Estoy asombrado y dolido por las recientes declaraciones de Alice sobre mí y nuestra relación pasada. Su historia es pura ficción y estoy consultando a mis abogados para conocer mis opciones legales. Afortunadamente, hay muchos testigos que pueden confirmar -y lo harán- que yo jamás fui abusivo con Alice”.