MØ no espera al viernes y publica por sorpresa su nuevo EP, ‘When I Was Young’

MØ no espera al jueves y publica por sorpresa su nuevo EP, ‘When I Was Young’. Es una colección de seis canciones nuevas, entre las que por supuesto destaca el híbrido tropico-swing del tema titular, o la más R&B ‘Turn My Heart to Stone’, pero en el que hay espacio también para cortes más clásicos, como ‘Roots’.

No se incluye aquí, por tanto, ninguno de los singles que la cantante danesa ha publicado en los últimos tiempos, entre ellos ‘Nights with You’, ‘Drum’, ‘Don’t Leave’ con SNAKEHIP (en realidad una colaboración) o el éxito que le ha salvado del “one-hit-wonder”, ‘Final Song’. Tampoco se han tenido en cuenta otros singles más antiguos como ‘Kamikaze’, aquel nuevo ‘Lean On’ en solitario que no caló.

Cuesta creerlo pero este EP es el primer lanzamiento más o menos serio de la artista desde su primer disco, ‘No Mythologies to Follow’, en 2014. Posteriormente la danesa cantaba uno de los mayores éxitos pop de la era streaming, ‘Lean On’ de Major Lazer. Claro que si juntamos estos nuevos temas con los viejos, ya tenemos “disco”…

‘When I Was Young’:

01 Roots

02 When I Was Young

03 Turn My Heart to Stone

04 Linking with You

05 Bb

06 Run Away