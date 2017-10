La canción del día: la descarnada tentación suicida de Julien Baker en ‘Turn Out The Lights’

Si hay un género musical superpoblado en los últimos años, es el de la canción de autor. Culpad a la crisis y a Bon Iver. Y si cuesta hacerse un hueco en el reggaetón, imaginaos en un género que tiende a mecernos con canciones esqueléticas y tristes. Por eso, también tiene un valor excepcional conseguir destacar ante una oferta tan amplia. Es el caso de la artista de Memphis Julien Baker.

Mientras formaba parte de la banda rock Forrister, Baker lanzó en 2015 –con apenas 18 años– su debut en solitario, ‘Sprained Ankle’, a través del pequeño sello 6131 Records. La repercusión crítica fue tal que Matador la fichó poco después y reeditó aquel álbum, un disco de enorme belleza e intimismo, sostenido sobre todo por la voz y guitarra de Julien, con escasos arreglos. Sin embargo, el poder emocional de temas como ‘Everybody Does’, ‘Blacktop’ o ‘Sprained Ankle’ eran suficiente para enamorar.

No se ha hecho esperar mucho su continuación: este viernes, 27 de octubre, se publica ‘Turn Out The Lights’, un nuevo álbum grabado en los legendarios estudios Ardent que vieron nacer a Big Star, por ejemplo. Si nos basamos en sus dos adelantos, ‘Appointments’ y el tema que da nombre al disco, parece que estemos ante un disco de sonido más expansivo, en el que Baker interpreta con una mayor confianza. Lo que no cambia es el tono confesional de sus letras, que según su nota de prensa presenta la lucha contra uno mismo por resolver conflictos internos, emocionales o de salud mental. Precisamente ‘Turn Out The Lights’, el tema que hoy destacamos, resulta especialmente descarnado en ese sentido. En él Baker desarma presentando con franqueza la idea del suicidio (“nunca lo haría, pero no estoy bromeando”) y sobrecogiendo con la frase que sirve de “estribillo”: “cuando apago las luces, no queda nadie entre mí misma y yo”. Nudoenlagarganta.

Julien Baker presentará ‘Turn Out The Lights’ en España el próximo mes de abril: el día 17 estará en la sala El Sol, y el 19 en La [2] de Apolo. Las entradas están a la venta en Ticketmaster.