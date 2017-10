Taylor Swift contra Taylor Swift en el vídeo de ‘Ready For It?’

Taylor Swift estrena hoy el vídeo del que finalmente es el segundo single oficial de ‘Reputation’, su nuevo disco, a la venta el próximo 10 de noviembre. Su mano derecho Joseph Kahn, que ya fuera responsable de los vídeos de ‘Blank Space’, ‘Bad Blood featuring Kendrick Lamar’ o recientemente el lujoso videoclip de ‘Look What You Made Me Do’, se ha encargado ahora del vídeo de ‘Ready For It?’.

La oscura canción cuenta con un vídeo acorde, un tanto menos espectacular e imaginativo, un poco más improvisado como poco por elenco de lo que creíamos por su tráiler, pese a sus efectos especiales y referencias a la ciencia ficción y al anime. En él, vemos a Taylor Swift ejercer de malota -capucha mediante- en sintonía con el ambiente urban de esta producción, y después enfrentándose a sí misma en plan cyborg.

‘Ready For It?’ es una producción de Max Martin, Shellback y Ali Payami que fue lanzada en realidad muy pocos días después de ‘Look What You Made Me Do’, y que entonces alcanzaba el puesto 4 en Estados Unidos y el puesto 7 en Reino Unido. A la llegada de su vídeo, la canción aparece ya hundida en las listas (puesto 52 en EE UU, puesto 68 en Reino Unido, puesto 117 en el global de Spotify) si bien habrá que ver hasta dónde es capaz de remontar al haber sido definitivamente escogida como single.