El mundo es un poco mejor desde que First Aid Kit han anunciado que publican ‘Ruins’

A la chita callando, quizá empequeñecidas en sus inicios por los sonados referentes de su música –Bob Dylan, Emmylou Harris, Gram Parsons–, con el paso de los años First Aid Kit se ha convertido en un proyecto con una gran entidad y una carrera en incansable ascensión. Especialmente con su segundo (‘The Lion’s Roar’) y tercer (‘Stay Gold’) discos, las hermanas Johanna y Klara Söderberg han conseguido un considerable éxito a todos los niveles con un estilo ajeno a la moda como el country-folk. Casi improbable, además, para dos jovenes artistas de un país, Suecia, que suele destacar como factoría pop.

Semanas atrás nos sorprendieron con ‘It’s a Shame’, un nuevo single marca de la casa en el que construyen una perfecta canción pop basándose en sonoridades folk, que además se complementó después con un vídeo fantástico, sacando partido con bastante coña a las diferencias físicas y de carácter entre Johanna y Klara.

Esta semana han vuelto a mostrar una nueva canción, ‘Postcard’, aún más clásica y tranquila –su encantador lyric-video no podía ser otra cosa que una postal–. Con ella han anunciado, por fin, que tienen un nuevo disco listo. Se titula ‘Ruins’ y se publicará el día 19 de enero de 2018, presentando también su tracklist y portada. Si nos ajustamos a sus dos adelantos, parece fuera de duda que será un nuevo deleite que hará que el mundo sea un poco mejor.

Tracklist de ‘Ruins’:

01 Rebel Heart

02 It’s a Shame

03 Fireworks

04 Postcard

05 To Live a Life

06 My Wild Sweet Love

07 Distant Star

08 Ruins

09 Hem of Her Dress

10 Nothing Has to Be True