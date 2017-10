Justin Bieber y Selena Gomez desayunan juntos

El salseo de la mañana del lunes lo traen Justin Bieber y Selena Gomez, que han sido “pillados” desayunando juntos, cara a cara, durante la mañana del domingo en Westlake Village, Los Ángeles. TMZ tiene la exclusiva y una diáfana foto de los dos charlando. Por poco no ha metido a un paparazzi en el local para ponerles una cámara en los morros.

Podríamos especular durante todo el día con el motivo que habrá llevado a la ex pareja a reencontrarse, no solo esta vez, sino varias otras veces durante la semana pasada, teniendo en cuenta que su relación no acabó en buenos términos. Puede que hayan hecho las paces o que preparen algún tipo de proyecto juntos. En cualquier caso, cabe mencionar que ambos tienen pareja: Bieber sale con la modelo Paola Paulin y Gomez sale con el cantante The Weeknd.

Con motivo de esta extraña reunión, la familia de Gomez ha dejado claro a TMZ que no aprueba el reencuentro y que “jamás aceptará a Justin Bieber” porque es un “ser vil”. La familia de Gomez culpa a Bieber de la depresión que sufrió la intérprete de ‘Bad Liar’ tras su ruptura con el cantante y por la que la artista hubo de ingresar en una clínica de rehabilitación. “Que Gomez hable con Bieber no es solo irrespetuoso para su entorno, es irrespetuoso para sí misma”, ha dicho.