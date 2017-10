Dua Goes to Hollywood: ‘New Rules’ funciona como éxito hi-NRG de los 80

‘New Rules’ de Dua Lipa es uno de los éxitos clave de 2017. ¿Lo habría sido hace 30 años? Una persona en Youtube que se hace llamar “Initial Talk” ha querido comprobarlo y ha convertido el single de Lipa en un éxito hi-NRG de los 80. Rematado con un “dancing video” de mujeres bailando y haciendo fitness en televisión (más 80s imposible), ‘New Rules’ la clava como posible éxito alternativo de Frankie Goes to Hollywood o The Flirts.

Initial Talk tiene otros interesantes vídeos en su canal: ha remezclado ‘The Cure’ de Lady Gaga, ‘Lose My Breath’ de Destiny’s Child, ‘Bitch Better Have My Money’ de Rihanna o ‘Greedy’ de Ariana Grande. En todos los casos nos ha convencido de que estas canciones podrían haber salido hace años. Para que luego se diga que hoy en día no se hace buena música…

Lipa es una de las celebridades que se han disfrazado en los días previos a Halloween. La cantante se ha vestido de un icono de finales de los 80, Lady Deetz, la protagonista de ‘Beetlejuice’, interpretada por Winona Ryder.

‘New Rules’ continúa su (lento) ascenso en Estados Unidos, donde ahora mismo ocupa el puesto bajo del top 40 (38). En Reino Unido es top 16. Lipa se encuentra actualmente de gira presentando su debut.