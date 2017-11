Scissor Sisters no vuelven, pero sí Jake Shears: escucha su single de debut en solitario ‘Creep City’

¿Echas de menos a Scissor Sisters? Tenemos una noticia mala y una buena: la mala es que Scissor Sisters no vuelven (de momento), la buena es que Jake Shears sí. El artista ha anunciado prepara su primer proyecto en solitario, del que no ha ofrecido más detalles más que es una nueva “labor de amor”, según recoge Billboard.

Shears sí ha estrenado un primer avance de este proyecto, ‘Creep City’, que el artista define como un “tema bastante teatral, con algún que otro giro”. Puede que se refiera, por ejemplo, al simpático saxofón que emerge hacia el final de la canción y que refuerza su sonido sureño (Shears vive ahora en Nueva Orleans). La canción tiene remite a los Beatles más exuberantes y ligeramente a Elton John.

El pasado mes de junio, Shears anunciaba mini gira por Estados Unidos. En ese momento se desconocía qué proyecto presentaba, pero un vistazo a su setlist revela que ‘Creep City’ se encontraba en su repertorio, así como otros temas inéditos, probablemente pertenecientes a su nuevo disco, como ‘Good Friends’, ‘Sex on the Brain’, ‘Sad Song Backwards’ o ‘Mississipi Delta’. También recuperaba varios temas de Scissor Sisters, entre ellos ‘I Don’t Feel Like Dancin’.