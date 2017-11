Taylor Swift estrena este viernes el cuarto avance de su disco, ‘Call It What You Want’

‘Call it What You Want’ ya era una de las mejores canciones de Foster the People y ahora será una canción de Taylor Swift. La autora de ‘Blank Space’ ha anunciado en redes sociales que este nuevo single de ‘reputation’ se estrena en Estados Unidos a las 12 de la medianoche horario este (5 de la mañana hora española).

‘Call it What You Want’, que contendrá la frase “would you run away with me?”, sucede a ‘Gorgeous’, lanzada el pasado 20 de octubre, una canción que ha dividido a nuestra redacción y a nuestros foros casi por igual. Con ‘Gorgeous’ y el videoclip de ‘…Ready for It?’, Swift enlaza novedad tras novedad de cara al lanzamiento de ‘reputation’, que sale no este viernes sino el que viene, 10 de noviembre.

Se ha anunciado además que Swift actuará en Saturday Night Live el 11 de noviembre y en Good Morning America dos días antes, el 9 de noviembre, donde estrenará un tema nuevo, posiblemente este ‘Call it What You Want’ cuyo sonido vuelve a ser un misterio. Adivinamos que será marcadamente electrónico y contendrá un ligero toque industrial… pero si algo está consiguiendo Swift en esta nueva etapa, es sorprendernos.