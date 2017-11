Marta Sánchez, contenta con el “fantástico y barato” metro de Madrid, aunque avergonzada de que le pidan fotos

En las últimas horas, una foto de Marta Sánchez sentada en un vagón del metro de Madrid atendiendo tranquilamente su teléfono móvil ha llegado a Twitter y las redes sociales se han entretenido especulando qué diantes hacía una estrella del pop como Sánchez usando el transporte público. El mismo tuitero original se mostraba sorprendido por que Sánchez cogiera el metro para trasladarse, indicando que incluso es “HUMANA” por hacerlo. Sánchez se enteraba poco después de la existencia de esta foto y acudía a Instagram para explicar que sí, que ha vuelto al metro de Madrid y que le encanta, aunque no que le hagan fotos porque “se muere de vergüenza”. Después borraba la publicación, probablemente arrepentida por el tono promocional de su texto “el metro es barato, cómodo y no contamina el medio ambiente”, que parece escrito por el Ayuntamiento de Madrid.

Antes de ser borrado, el texto ha sido reproducido en varios medios y lee así: “Pues sí. Voy en metro, ese gran invento estrenado en Londres allá por los años 1860’s y que utilizo cada vez que voy a una gran ciudad que lo posee, no sólo por su rapidez si no también por su económico precio. En #españa no lo hacía desde que perdí mi anonimato, pero qué demonios!!!! El otro día fui con una amiga que se ofreció a acompañarme cuando le comenté que me encantaría ahorrar tiempo en mis desplazamientos y me pareció uno de los metros mejores del mundo, del que al menos yo conozco”.

La cantante continúa: “Sólo hay dos cosas que no me gustan de este modo de locomoción: el calor y que me miren como si pensaran que me cole por equivocación…😞” “Hoy iba a clase de inglés tan tranquila en mi vagón y alguien me hizo una foto y la colgó con el comentario de que soy “humana”. Por qué uso el metro???🤔 Siempre os he dicho que me gusta sentirme una más en la calle. Me gusta ir al mercado, pasear por las playas a pesar de mil miradas casi desnuda o disfrutar de cualquier actividad sin miedo a que me conozcan… Pues sí. Me estoy aficionando al metro de Madrid. Es fantástico. Y barato. Animaros a usarlo más y llegareis como un lord inglés a vuestras citas…. Además de contribuir positivamente al medio ambiente. Y si me veis no me pidáis delante de todo el vagón un selfie!!! 😅 Me muero de la vergüenza… 😥😖🙈🙈🙈”

Leave Marta Alone!!!