Ethan Kath de Crystal Castles denuncia a Alice Glass por su acusación de abusos

Los problemas que propiciaron la salida de Alice Glass de Crystal Castles van a resolverse en los tribunales. Después de que Alice, cuyo verdadero nombre es Margaret Obsborn, acusara a Ethan Kath (en verdad Claudio Palmieri) de abusos e incluso de violación, él negó los hechos, advirtiendo que podría tomar acciones legales por difamación. Así lo ha hecho finalmente después de que el pasado 24 de octubre, Glass publicara en su web un texto en el que detallaba los supuestos abusos. “La primera vez que se aprovechó de mí tenía unos 15 años. Me obligó a tener sexo con él y me dijo que si no, no se me permitiría estar más en la banda”, indicaba, añadiendo que había sufrido psicológicamente como consecuencia de ello.

La denuncia de Ethan Kath a la que ha tenido acceso Pitchfork indica que Alice trata de “arruinar su buen nombre y su reputación en la industria, destruyendo Crystal Castles en beneficio de su propia carrera” y añade a Jupiter Keyes, ex HEALTH y novio de ella, como cómplice. Como recuerda este medio, varios conciertos de Crystal Castles se han cancelado tras la publicación del texto de Alice, produciendo pérdidas de “más de 300.000 dólares”. Según Ethan, las “difamaciones de Glass se han hecho con el objeto de dañar la relación de Crystal Castles con su agencia de management”.

En un comunicado, Ethan afirma: “Alice y yo tuvimos una larga relación personal y profesional. Cuando de repente dejó Crystal Castles para tratar sus problemas mentales y el abuso de las drogas, la apoyé por completo. Seguiré apoyándola para que se recupere, pero no puedo apoyar la extorsión, las falsedades y las acusaciones vertidas después de que la banda haya seguido con éxito sin ella”.

El dúo original de Crystal Castles publicó tres discos notables y homónimos que pertenecen a la imaginería popular del underground. Después ha llegado un nuevo disco del grupo con otra cantante, ‘Amnesty‘, y también un EP de Alice Glass.