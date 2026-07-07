Lo que contó Chappell Roan en el Confesionario de Rosalía

La gira estadounidense de Rosalía está dejando grandes invitados en la sección más viral de sus conciertos: el confesionario. Si hace una semana se reencontró con Karol G, ayer invitó a una de las mayores estrellas del pop actuales a contar un breve romance que terminó en decepción y que, además, «se convirtió en una canción».

Chappell Roan asegura al principio de su intervención que la historia que contó Lola Young en su confesionario le ha inspirado para contar la suya, al tratar también sobre una decepcionante historia de amor: «Estaba escribiendo canciones con alguien y empezamos a tontear». La artista deja claro que esta persona le gustaba y, de hecho, parecía recíproco.

- Publicidad -

«Estuvimos hablando tres meses, todo online, porque fue durante la pandemia. Nos hablábamos, solía envíar fotos y demás… Y me gustaba mucho esta persona. Después, viajé sola para tener una cita. Nos besamos y yo estaba flotando. Estaba simplemente pensando:’Wow'», contó Roan. Todo bien, hasta que llegó la tragedia: «Desapareció completamente».

La artista cuenta que le hicieron ‘ghosting’ durante cuatro días, pero Chappell Roan seguía en Los Ángeles y le escribió a esta persona pidiendo explicaciones: «Me contestó que había conocido a otra persona». Esta cuenta que «lo más loco es que esto sucedió durante los cuatro días en los que no estuvimos hablamos. Quizás sea posible… pero luego me enteré de que también estaba hablando con otra artista, lo cual es normal».

- Publicidad -

Resulta que la artista de la que habla también era amiga de Roan: «Esta persona le dijo a mi amiga que sabía que debería sentirse triste y que yo le importase… pero simplemente no lo hacía. Me dijo que no sabía por qué estaba tan enfadada, porque para ellos solo había sido algo casual», concluye.

ROSALÍA introduces Chappell Roan to the crowd at Oakland Arena in the United States tonight. pic.twitter.com/tyHSw9hQbD — ROSALÍA UPDATE (@updaterosalia) July 7, 2026

Chappell Roan takes inspiration from Lola Young’s confession in the UK and recalls a personal experience about a relationship that ended in disappointment. The story eventually became the inspiration for one of the songs in her discography. “Okay… I saw Lola Young’s… pic.twitter.com/aBSPIv49NB — ROSALÍA UPDATE (@updaterosalia) July 7, 2026