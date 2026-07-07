Madonna se asegura el top 1 en UK, pero suda por el de EE UU

Madonna volverá al número 1 de las listas británicas este viernes, salvo que ocurra algo muy inesperado en el mundo del pop. ‘Confessions II‘ sería su primer top 1 en Reino Unido desde ‘MDNA’ en 2012. Tanto ‘Rebel Heart‘ (2015) como ‘Madame X‘ (2019) quedaron en el puesto 2, aunque con buenas cifras de salida, debido al Día de la Madre en el primer caso (lo cual disparó a su luego amigue Sam Smith); y en el segundo, debido a una coincidencia en lanzamiento con Bruce Springsteen.

Pero esta vez Madonna lleva todas las de ganar al haber vendido 37.000 copias durante este fin de semana. De ellas, 30.000 unidades son ventas físicas de las diversas variantes del álbum, 4.000 son descargas, y 2.500 son puntos de streams. Serán sus mejores ventas en 14 años. Madonna doblará a su principal competidora, Sienna Spiro, que de manera muy elegante ha posteado en el Instagram de la OCC que ella misma quiere que Madonna sea número 1.

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Además, el single ‘Danceteria’ pelea por sumar un nuevo top 40 a su discografía, esta vez en solitario. ‘Bring Your Love’ rondaría el top 50, y ‘I Feel So Free’, el top 100.

El escenario en Estados Unidos estaría mucho más ajustado. Hits Daily Double asegura que Madonna debutará con entre 100.000 y 110.000 copias. Olivia Rodrigo, actual número 1 del Billboard 200, vendió 127.000 copias la semana pasada de su tercer álbum, por lo que se espera que en la cuarta, ronde también las 100.000 copias.

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Ante este escenario tan ajustado, con los discos de Madonna y Olivia tan empatados, Warner se está dedicando a lanzar nuevas ediciones de ‘Confessions II’. Ayer fueron los instrumentales en digital por 3,99 dólares, sin Madonna en la portada (LOL), pero incluyendo el álbum original. Hoy es una edición Grindr que incluye el directo de Times Square también a precio reducido. Los datos definitivos se conocerán el domingo, aunque puede que HDD haga alguna actualización a lo largo de la semana.

