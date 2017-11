Becky G cree que no se habría censurado a Maluma ni a Enrique Iglesias en Operación Triunfo

Becky G, cantante de uno de los mayores hits del momento en España, donde ‘Mayores’ ha sido recientemente número 1, acudía el pasado lunes a Operación Triunfo para interpretar este tema en vivo. A petición del productor del programa, se cambió la frase “a mí me gustan más grandes, que no me quepa en la boca… los besos que quiera darme y que me vuelva loca” por “a mí me gustan grandes, que con un beso en la boca, me haga volar en el aire, y que me vuelva loca”.

Ahora Becky G ha comentado en entrevista con Cadena SER (minuto 14 del vídeo), como recoge 20 Minutos, que de haber sido una canción de contenido sexual de Maluma o Enrique Iglesias, “no habrían cambiado la canción”. “Para mí fue un honor ser parte del show. Pero también es difícil como mujer este tipo de carrera y este género de música, la música urbana. Si fuera Maluma, Ozuna o Enrique (Iglesias) todos saben que no iban a cambiar la canción”, era su declaración. Refiriéndose a ‘Mayores’ indicaba: “Tiene doble sentido, pero también lo tiene la canción “Solo en tu boca yo quiero acabar…”” (‘Duele el corazón’ de Enrique Iglesias).

Además, en declaraciones a EFE Becky G se ha preguntado si ‘Despacito’ solo habla de bailar, seguramente en referencia a la frase “quiero ver cuánto amor a ti te cabe”. Para ella, no habría que hacer distinciones entre artistas masculinos y femeninos. “Antes a los niños se les permitían muchas cosas” y, por contra, a las niñas “se las preparaba para ser buenas mamás, buenas cocineras” y, sobre todo, “para ser recatada”.