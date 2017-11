La intensa conexión entre dos desconocidos en el clip de ‘I Know You’ de North State

Resulta una auténtica gozada ver y escuchar cómo el pop urbano de nuestro país crece y se sitúa en buenos niveles de calidad, sin que sea descabellado que pueda ser tan exportable como unas Hinds, por ejemplo. North State son un buen ejemplo de ello. Este dúo de hermanos acaba de debutar en el sello Club Ruido con ‘I Know You’, un single de future bass adictivo y poderoso. Y no lo decimos nosotros, no: esta semana ha entrado directamente al número 4 en la lista Viral 50 de Spotify España.

Hoy, además, tenemos el privilegio de estrenar el videoclip oficial para esta canción, cuyo trasfondo explican Pau y Laia Vehí: ‘I Know You’ “habla de esa sensación de conexión total que experimentamos con alguien sin todavía conocerle. Un fuerte vínculo irracional que nos asusta y nos confunde por lo difícil que es comprender su origen. Un sentimiento que aparece de forma aleatoria y somos incapaces de saber por qué”.

El clip ha sido dirigido por el colectivo barcelonés Yverz (Rosalía, Yung Beef), que crean “un mundo onírico para ese estado”, regalándonos una extensa colección de potentes imágenes. “Hemos querido transportar ese sentimiento a la historia de un chico [NDE: Jordi Carol] cuya monotonía parece romperse con la aparición de una chica misteriosa [NDE: Neï Bikoko]. La historia avanza a través de la búsqueda un tanto obsesiva de nuestro protagonista, que finalmente termina frustrada”.