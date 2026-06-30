Lily Allen defiende su show de las críticas en redes sociales

Este fin de semana, Lily Allen ha protagonizado dos grandes shows en el O2 de Londres con motivo de la gira de ‘West End Girl’. La artista británica se ha visto obligada a usar su cuenta de X para desmentir las críticas de un usuario sobre su concierto.

El usuario Rupert Hawksley, que asegura que el show de Allen no tenía «ningún telonero», cuenta que la artista apareció en el escenario hacia las 21:10 y el concierto terminó a las 22:00. Según cuenta este, Allen no dirigió ninguna palabra al público, al que había cobrado 86 libras por los mejores asientos. El mismo Hawksley aclara que «obviamente» su mensaje está escrito de una forma negativa y matiza que «la performance fue brillante».

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Lily aborda cada punto de uno en uno. Esta empieza diciendo que sí «hay teloneros» y que «el espectáculo siempre ha sido descrito como ‘Lily Allen interpreta West End Girl'»: «El show dura una hora, ya que es solo el disco entero», explica. En cuanto a la hora de inicio, la artista confiesa que llegó unos minutos tarde porque se había roto las medías y «tenía que cambiarlas».

Efectivamente, Allen no habla con el público en esta gira, lo cual defiende como una «decisión artística»: «La cuarta pared ayuda con la narrativa y a la mayoría de la gente le resulta efectivo», comenta. Por último, asegura que su última intención es que alguien se sienta «estafado» por un concierto suyo: «Todas las personas de esta gira están trabajando muy duro para dar a la gente el mejor espectáculo posible y estoy extremadamente orgullosa de ello», concluye.

There is a support act. The show has always been advertised as “Lily Allen performs West End Girl.” I was a few mins late as my tights were laddered and i had to change them. The show is just over an hour as it’s just the album in its entirety. It’s my artistic choice not… https://t.co/6qmrixFHXT — Lily Allen (@lilyallen) June 29, 2026

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