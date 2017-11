5 imprescindibles que no puedes perderte en MIRA 2017

Este jueves 9 arranca la edición nueva de MIRA 2017, que se desarrollará sobre todo el viernes 10 y el sábado 11 de noviembre en Fabra i Coats, Barcelona. Estamos ante uno de los festivales de programación más exquisita de la ciudad, este año acogiendo más de 45 actividades dedicadas a las artes digitales: 20 shows audiovisuales –10 estrenos en España, uno en primicia mundial y 3 creados exclusivamente para el festival–, 11 shows en sonido 3D y una instalación sonora en el nuevo escenario 3D Sound Room by SON Estrella Galicia, además de otras instalaciones, conferencias y workshop. En JENESAISPOP te recomendamos 5 básicos de la programación, aunque hay muchas otras propuestas interesantes, como Shackleton con Anika Henderson, que han publicado un disco de 4 pistas que van de lo luminoso a lo reptante, μ-ZIQ o Suso Sáiz. Aunque lo recomendable de MIRA es siempre sumergirte en lo desconocido…

William Basinski

Considerado uno de los grandes genios de la música ambient (no en vano Pitchfork ha nombrado este año sus obras ‘The Disintegration Loops I-IV’ como 3er mejor disco de ambient de la historia), William Basinski acude a MIRA para presentarnos su último trabajo, ‘A Shadow in Time · For David Robert Jones’, un disco compuesto con el

antiguo sintetizador Voyetra 8M y con una serie de loops creados con cintas que en una de sus pistas de 20 minutos rinde homenaje a lo que hemos dicho, David Robert Jones, esto es, David Bowie. El tema se va convirtiendo en un gran homenaje bastante claro a ‘Low’, la gran obra maestra del artista para muchos de nosotros, y como Basinski ha declarado en las entrevistas, referenciando en concreto ‘Subterraneans’, una cara B de aquel disco. “También me sonaba a funeral de Nueva Orleans de una manera extraña”, añadía.



Kelly Lee Owens

El nuevo escenario de SON Estrella Galicia estará dedicado al sonido multidimensional y a la tecnología auditiva inmersiva, con una programación orientada a la música electrónica de baile. Estará disponible de cara al público cada día desde las cuatro o cinco de la tarde hasta algo más allá de la medianoche y sin duda uno de los platos fuertes que se podrán ver allí es Kelly Lee Owens. La británica publicaba este año un notable debut tras haber colaborado con Daniel Avery, y en él se encontraban melodías dream pop como la de ‘Anxi.’ con canciones con un ligero punto bailable como ‘Lucid’. Será toda una curiosidad averiguar qué deparará su directo el próximo sábado.



James Holden

Justo una semana después de haber publicado su nuevo disco ‘The Animal Spirits’, James Holden acude a MIRA para presentarse precisamente bajo el nombre James Holden & The Animal Spirits (su banda la forman colaboradores que Holden ha ido sumando en sus tours por medio mundo, con Tom Paige a la batería y Etienne Jaumet al saxo, entre otros) y visuales de Dan Tombs, que se verán este viernes 10 de noviembre durante su actuación por primera vez en España. Seguramente la psicodelia de flautas de ‘Spinning Dance’ y los guiños al pasado de ‘Pass Through the Fire’ sumados a otros del futuro sean protagonistas de un show que podría interesar a seguidores del folk, la electrónica o el africanismo, además de la colorida batidora de Animal Collective.



Julianna Barwick

Unas cuantas horas antes, Julianna Barwick será la gran protagonista durante la tarde del viernes. La avalan lanzamiento como ‘Nepenthe’ o más recientemente ‘Will’ de 2016, el que viene a presentar. En él, lo intimista se encontraba con lo fantasmagórico, como mostraban el piano y el tratamiento dado a las voces de ‘Heading Home’ o la delicadeza de ‘Beached’.



The Bug vs Dylan Carlson de Earth

Otra de las curiosidades que se podrán ver el viernes, y justo después de Julianna Barwick es el directo de The Bug vs Dylan Carlson of Earth presentando ‘Concret Desert’, el álbum que lanzaban de manera conjunta la pasada primavera. Se trata de la suma de uno de los protagonistas de la escena electrónica británica, Kevin Martin “The Bug”, que no ha hecho ascos al dancehall, al noise, al grime ni al hip hop o al dubstep durante los últimos lustros, y a Dylan Carlson, fundador del grupo de drone metal Earth. El resultado es una locura de sonidos que van de la música ambient al rock casi metalero de ‘Gasoline’, pasando por títulos que lo dicen todo con su nombre, como es el caso de ‘Agoraphobia’ o ‘Don’t Walk These Streets’.