Finn Wolfhard de ‘Stranger Things’ está harto de sus fans acosadores: “pensad antes de escribir”

Finn Wolfhard de ‘Stranger Things’, cuya segunda temporada finalmente ha llegado este mes de octubre, se ha enfrentado esta semana al peor lado de su prematura fama cuando, al negarse a firmar autógrafos a la salida de un hotel en Nueva York, era bombardeado con críticas de parte de varios seguidores de la serie, que salpicaban también a familiares y amigos, así como al reparto. Un tuit decía: “¡imaginad tener 14 años y tener tan poco corazón que no puedes ni detenerte para saludar a tus fans! ¡WOW!”

Wolfhard ha decidido ahora contestar a sus fans en Twitter, explicando que no “quiere excomulgar a nadie de esta base de fans, pero si eres fan de verdad no acosarás a mis amigos o a mis compañeros de trabajo. Ya sabéis quiénes sois”. Ha continuado: “Por qué tengo que tuitear esto no lo sé. Es ridículo cuando alguien se hace llamar fan y luego va por ahí atacando a alguien literalmente por actuar y hacer su trabajo. Pensad antes de escribir”.

Shannon Purser, la actriz que interpretó a Barb en la primera temporada de ‘Stranger Things’, salía en defensa de Wolfhard, también en Twitter, escribiendo que “ningún actor está obligado a pararse por nadie”. “Finn es una persona increíblemente amable. Pero también es humano y necesita descansar. Ellos te dan su arte. Aman a sus fans. No os aprovechéis de eso. Y si no podéis soportar que necesiten espacio, no os acerquéis”.

Hey everybody! I don't wanna ex-communicate anyone from this fandom, but if you are for real you will not harass my friends, or co-workers. Ya'll know who you are. — Finn Wolfhard (@FinnSkata) November 8, 2017