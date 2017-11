Por qué Taylor Swift hace bien pasando de subir ‘reputation’ a Spotify: las cifras le dan la razón

Ha llegado el día de salida de ‘reputation’ de Taylor Swift y el disco no ha aparecido en Spotify. La estrategia no es ninguna novedad, pues ‘1989’ no llegó a esta plataforma de streaming -siendo exclusiva de Apple Music- hasta hace unos meses, casi 3 años después de su edición, pero sí ha sorprendido a algunas voces, pues los 4 singles de este álbum (2 oficiales y 2 promocionales) sí habían aparecido en la plataforma sueca, así como el dúo con Zayn para ’50 sombras más oscuras’.

La decisión tiene toda la lógica, por mucho que la opinión generalizada parezca ser que se va a fomentar la piratería y Taylor Swift va a salir perdiendo por pasar de Spotify durante al menos 1 semana. Indudablemente hoy muchas personas se preguntarán “¿pero cómo se bajaba un disco?” y reabran los Torrents que no usaban desde la salida de ‘Lemonade’ de Beyoncé o ’25’ de Adele. Pero Taylor Swift no va a salir perdiendo: las cifras le dan la razón.

Los pre-pedidos de ‘reputation’ superaban las 400.000 unidades hace una semana, sumando iTunes, Target, Walmart, Amazon y la web de la cantante, según Billboard. No se especificaba si el dato era referido a Estados Unidos, Norteamérica o todo el mundo, pero eran cifras monstruosas: Target ha declarado que jamás en la historia había tenido tantos prepedidos de un disco.

La estimación actual de Hits Daily Double es que Taylor Swift puede vender 1,5 millones de copias en su primera semana, y se habla incluso de que los 2 millones son posibles. Estas cifras pulverizan los beneficios que pudiera obtener gracias a Spotify y a todas las plataformas de streaming reunidas. Este año Drake batía un récord de canciones reproducidas en streaming en una semana coincidiendo con el lanzamiento del larguísimo ‘More Life’. ‘More Life’ conseguía nada menos que 385 millones de streamings en una semana. Es una cifra brutal… pero “solo” equivalía a 257.000 ventas. ‘More Life’ era número 1 en el Billboard 200 con lo equivalente a 505.000 ventas al sumar los datos de descargas de iTunes, entre otros, pero en todo caso, estas cifras excelentes serían tan solo migajas para Taylor Swift, que aspira claramente a duplicar, probablemente a triplicar e incluso quizá a cuadriplicar los puntos obtenidos por Drake sin necesidad de streaming. Taylor necesita el streaming en la lista de singles, pero en la de álbumes, para ella, 250.000 puntos no serían decisivos esta semana: juega en otra liga y, apareciendo por ejemplo mañana en Saturday Night Live, podría vender un par de cientos de miles de copias más.

Así que no, que nadie se preocupe por que la piratería perjudique a Taylor: ella va a estar bien. ‘A Head Full of Dreams’ de Coldplay también llegó una semana después a las plataformas de streaming y por supuesto mucha gente debió de bajárselo, pero su éxito fue y sigue siendo millonario, por encima de los 4,5 millones de unidades. ’25’ de Adele estuvo varios meses sin aparecer por Spotify y vendió 20 millones de copias. ‘Lemonade’ de Beyoncé a día de hoy sigue siendo exclusiva de Tidal y ha vendido 3 millones de unidades. E incluso es significativo que estos 2 últimos álbumes fueran lo suficientemente relevantes como para pelear por el Grammy a mejor álbum del año, con la victoria finalmente apuntando a Adele. Casi cabe preguntarse por qué no hay más macrolanzamientos que hayan optado por optimizar sus ventas durante la primera semana. Sin embargo, hay que recordar que Bruno Mars y The Weeknd han contado con ventas físicas bastante decepcionantes de sus últimos álbumes y que solo el streaming les ha salvado el pescuezo. Por alguna razón (carrera, edad, fidelidad) el público de Taylor Swift es del que compra discos y su equipo lo está aprovechando. ¿Aparecerá ‘reputation’ la semana que viene en Spotify como se rumorea? Probablemente: sin single de macroéxito ahora mismo en las radios, no le vendría nada mal para paliar el porcentaje de caída que se espera para la segunda semana.