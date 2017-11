La rebelión en la granja de Shame, próximo gran nombre del punk rock británico

Hace unos meses hablábamos de Shame con motivo de su inclusión en el cartel del pasado Vida Festival. Refresquemos la memoria: se trata de un quinteto londinense de sonido abrasivo –heredero de The Fall o Gang of Four, próximo a Eagulls o Preoccupations– pero buenos ganchos melódicos. Tras varios singles llamativos como ‘Gold Hole’, ‘The Lick’ o ‘Tasteless’ que les llevaron en primera instancia a captar la atención de la prensa musical británica, lograron fichar por el sello norteamericano Dead Oceans, que cuenta en sus filas con nombres tan notables como Slowdive, Destroyer o A Place To Bury Strangers.

La disquera acaba de anunciar la próxima edición de ‘Songs of Praise’, su álbum de debut. Se publica el día 12 de enero y será un compendio de sus primeros singles y canciones nuevas como ‘Concrete’, single lanzado semanas atrás, o el nuevo ‘One Rizla’. Esta se presenta con un vídeo bastante simpático en el que un pobre granjero de la campiña inglesa denuncia la invasión de sus dominios por parte de los cinco muchachos, que se empeñan en “ayudarle” con sus faenas.

Shame también han anunciado una gira de presentación de ‘Songs of Praise’ que incluirá dos fechas en nuestro país: el 14 de mayo estarán en la sala Sidecar de Barcelona y el 15 de mayo en La Boite de Madrid.

Tracklist de ‘Songs of Praise’:

1. Dust On Trial

2. Concrete

3. One Rizla

4. The Lick

5. Tasteless

6. Donk

7. Gold Hole

8. Friction

9. Lampoon

10. Angie