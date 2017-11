Ready for the Weekend: Charlotte Gainsbourg, Tove Lo, Morrissey, Mujeres, Sia, Xoel López…

Este viernes es posiblemente uno de los más agitados en cuanto a lanzamientos en lo que nos queda de año: Charlotte Gainsbourg, Tove Lo, Morrissey, Xoel López, Paloma Faith o Pablo Alborán publican hoy sus anunciados nuevos álbumes. Y no son los únicos, puesto que en esta semana también tenemos largos de Tulsa, Mujeres, Mavis Staples, Julio de la Rosa, Lil Uzi Vert, Baths, Etienne Daho –aunque ‘BLITZ’ no está disponible por el momento en Spotify–, el encantador dúo francés Brigitte, el cantautor norteamericano Karl Blau, Salfvman y Melange. Además hay flamantes EPs con rarezas, caras Bs y remezclas de Tame Impala, Corizonas y The Limiñanas, y sendos álbumes navideños de Sia y Tom Chaplin (Keane).

También es hoy día de interesantes singles, como los de Sofi Tukker, Stefflon Don & Skepta, los mexicanos Hello Seahorse!, Jessie J, Dellafuente, HEALTH, Diplo & Mø, Berri Txarrak, Miguel, TQX & Sia, Poo Bear & Juanes, Bebe –cantando un tema reggaetonero producido por Carlos Jean–, Icona Pop, la sorpresita de Fall Out Boy, Steve Aoki & Lauren Jauregui de Fifth Harmony, Lissie, Be Brave Benjamin, Nick J.D. Hodgson (ex-miembro de Kaiser Chiefs), G-Eazy, Matoma & Noah Cyrus. Estos se suman a los temas que hemos presentado en los últimos 7 días como los de Björk, Christina Rosenvinge, Maria Rodés, Demi Lovato & Luis Fonsi, U2 & Kendrick Lamar, Stone Temple Pilots, Starcrawler, Noel Gallagher’s High Flying Birds, Shame, Fischerspooner e Ibon Errazkin (Single, Le Mans).

En cuanto a rarezas y curiosidades, la semana va bien servida también: además de la reedición del antes inencontrable debut de Sharon Van Etten –con nuevas grabaciones– y el disco póstumo de la ya añorada Sharon Jones con The Dap Kings, podemos escuchar cosas tan interesantes como las versiones exclusivas para Spotify de Cat Power a cargo de The National y Cocteau Twins por Wolf Alice o una remezcla en español de ‘Havana’ de Camila Cabello con featuring de Daddy Yankee que podría prolongar aún más su éxito. Y no es la única que se amolda al castellano: inesperadamente, los británicos Pumarosa han realizado una adaptación a nuestro idioma de ‘Lion’s Den’, uno de los temas de su debut. Aunque para insólito, escuchar a Los Punsetes tan reposados en ‘Móvil de Dios’, con Genís Segarra de Hidrogenesse a los teclados.