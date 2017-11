Ms Nina: “Estoy muy contenta de ser una de las primeras chicas que hace reggaetón en España”

El reggaeton es el género más pinchado en las discotecas de nuestro país y, en lo que recuerda al caso ‘Sálvame’/documentales de La 2, la mayor parte de la gente dice que no le gusta. Normalmente aluden al machismo de sus letras como razón, pero la cosa es que, si ponemos ‘Brown Sugar’ de los Rolling al lado del ‘Pa la cama voy’ de Ivy Queen, está claro qué canción sale perdiendo en cuanto a machismo… y no es la de reggaeton -también es justo decir que el público general no conoce a Ivy Queen y sí a Daddy Yankee. Foto de Ms Nina en directo, de Javier Ordóñez.

De este tema, y de la poca presencia femenina en la escena reggaetonera en España, hemos querido hablar con una de las primeras chicas en sacar canciones de este género en nuestro país: hay quienes ven con sorna a Ms Nina, etiquetándola con desprecio como una suerte de figura freak temporal, pero basta investigar un poco sobre ella para adivinar que lo que está haciendo -y consiguiendo- es bastante interesante. No tuvimos mucho tiempo para charlar puesto que la pillamos justo antes de tomarse un descanso pre-concierto del Monkey Week, pero en estos 15 minutos pudimos poner sobre la mesa aspectos controvertidos, conocer su opinión sobre ellos, saber qué intención tiene cuando compone, y qué supone para ella el efecto que sus canciones tienen en muchos adolescentes. Y, por supuesto, preguntarle si todos estos temas sueltos van a desembocar en un EP. Antes, el próximo 8 de diciembre, actuará en el club París15 de Málaga, junto a Bad Gyal, Beauty Brain y King Jedet.

Supongo que antes siempre te preguntaban en las entrevistas por el “chic para ti, chic para mí”, en plan one hit wonder, pero ahora…

No creas, me siguen preguntando. De hecho casi no hago entrevistas porque siempre me preguntan lo mismo: el “chic”, que si eres feminista, que si eres trapera…

Me refería más bien a que antes la popularidad era básicamente por ese anuncio, pero ahora tienes varios temas que la gente conoce, y el “chic” es cada vez más una anécdota.

Ah, sí. Bueno, yo siempre he tenido mi público underground, pero con el “chic para mí”, al salir en la televisión, llegué a la gente mayor, a niños, a otro público más comercial. Pero yo ya hacía música, ya tenía mi público, el “chic para mí” no me representa nada, es una canción más que hice. A veces ni la canto.

Sí, tenías un grupo antes con tu amiga Favi, ¿no?

Sí, hicimos un grupo juntas, aunque seguimos haciendo canciones cada una por su lado. Mi amiga Favi es la que me metió en la música.

Las letras son tuyas pero, ¿cómo te lo montas en el tema producción, lo haces de forma conjunta, simplemente revisas al final…?

Colaboro mucho con Beauty Brain, y con gente que ya conozco en general. Me mandan muchas bases, pero me gusta colaborar con gente que ya conozco.

No te voy a preguntar por el trap porque sé que no haces trap sino reggaeton, pero sí te voy a preguntar por otro de los temas por los que dices que siempre te preguntan. El reggaeton tiene especial fama de machista, y aunque todos los géneros tienen machismo en ellos, es cierto que apenas se ven, o se veían, chicas en la escena del reggaeton.

Obvio, el rock tiene música machista y muchos géneros tienen letras machistas. Pero sí, en España no conozco chicas que hagan reggaeton… dos amigas y ya. El reggaeton en España está muy discriminado, pero si te vas por ejemplo a México, el reggaeton tiene más cultura, en Latinoamérica en general. Yo estoy muy contenta de ser una de las primeras chicas que hace reggaeton en España. Muy contenta.

Coincides además en el tiempo con otras chicas que hacen reggaeton como Tomasa del Real, por supuesto Ivy Queen…

Yo conocí a Tomasa, me dijo que hacía reggaeton y le dije “qué pasada”, y mira, ahora lo estoy haciendo yo. Sí que es verdad que estamos en un momento así, también chicas que hacen trap y dancehall en España, son todas jóvenes, mola un montón. Ahora mismo hay mucha escena de chicas que cantan, y seguramente el año que viene habrá más, y está muy guay, la verdad, porque siempre era el mundo de tíos, ¿no? Mira, por ejemplo el festival de hoy, la mayoría son chicas que cantan.

Hay quien se considera feminista y reniega de la música que hacéis vosotras, y hay quien hace música así y reniega de la etiqueta “feminista”, porque dice “yo hago música para que la gente se lo pase bien”. Personalmente veo que no tiene por qué ser contradictorio tener ideales feministas y mover el culo cuando te apetezca, pero, ¿qué piensas tú?

Sin querer se me puede considerar feminista, yo me hago fotos sexys, vídeos sexys, moviendo el culo, “ay, papi”, etc, como que no pasa nada con que una chica se sienta sexy, que puedes hacer lo que te de la gana y no por eso vas a ser una puta. Pero muchas chicas me dicen “no, eso no es feminismo, eso es machismo, el reggaeton es machista, las letras que decís son machistas”. Nunca vas a conformar a la gente. Yo no digo “soy súper feminista”, yo digo que soy una chica que hace música y que hace lo que le da la gana. Pero creo que sin querer puede considerarse eso feminista, ¿no? Decir lo que te de la gana, mostrar lo que te de la gana, y no por eso eres un objeto. Es como cuando subes una foto a Instagram y te dicen “sos una puta”… me levanté esa mañana, me sentí sexy y quise subir una foto. Pero bueno, la gente es muy extremista. En muchos vídeos tengo comentarios de “puta”, o de “guarra”, como el de ‘Chupa Chupa’.

En ese sentido, La Zowi se llama a sí misma “puta” en varias canciones, y tiene una canción que se titula así. Muchas canciones se reapropian de esa palabra, y no solo ahora, está el ‘Me gusta ser una zorra’ de Las Vulpess de los ochenta.

Sí, Zowi en su concierto de Plaza España dijo “estoy orgullosa de ser una zorra” (risas)

Lo de reapropiarse de la palabra que se usa como insulto pasa también con “maricón”. La tesis es que, si “maricón” es un hombre al que le gustan otros hombres, y “zorra” es solo una mujer que tiene la misma libertad sexual que un hombre, ¿por qué eso tiene que ser un insulto?

Claro. A mí cuando me dicen “puta”, “guarra”, “gorda”, es como “qué insulto menos currado, ¿no?”. Yo hice pegatinas de “puta” y las repartí, y mi intención era un poco eso, quitarle poder a esa palabra, por qué va a ser eso un insulto.

¿Ves también cercana la llegada de un chico cantante de reggaeton que sea gay o bisexual? Abiertamente, quiero decir, porque en el armario probablemente haya varios.

Yo creo que no tiene nada que ver, yo no me presento y digo “soy Nina y soy heterosexual”, cada uno tiene gusto en lo que le da la gana, ¿no?, yo soy muy abierta en eso. Y creo que por ejemplo Jedet, mi amigo, está en videoclips conmigo bailando reggaetón, y eso demostró mucho también. Para mucha gente fue un choque: un chico vestido de chica, que cante, haga reggaetón… es un paso adelante para que se normalice un poco eso y la gente abra más la cabeza. Yo no pienso si tú eres bisexual, si eres gay, si te gustan los hombres, las mujeres, cómo te vistes, no sé, yo veo a todas las personas iguales. Aunque obviamente mucha gente no lo ve bien, es como si un trapero es gay, “¿cómo va a ser gay si los traperos son machos?”.

Es eso, que mucha gente no tiene la visión que tienes tú o que puedo tener yo, por eso te hablaba de “abiertamente”, de la visibilidad. El caso que decías del videoclip con Jedet es un hito en cuanto a visibilidad en el reggaetón, mucha gente que tenga esa otra visión verá el videoclip y…

Claro, es bueno. Aunque yo no lo hice provocando a nadie, lo hice porque es mi amigo, y quería que saliese en el videoclip. Pero a mucha gente le choca, le insulta y lo ve mal… pero es problema de ellos entenderlo. Aunque ahora se está abriendo mucho todo, y es también el mensaje que yo quiero mostrar en mi música: sé tú mismo, haz lo que te de la gana. Si no molestas a nadie, ¿qué más le da a la gente?

Te quería preguntar precisamente por ‘Reinas’. En una entrevista que le hice a Los Javis, eligieron a Jedet como uno de los iconos de nuestra generación. ¿Cómo fue lo de grabar esa canción, que la cantasteis en el Orgullo?

Anoche estuve en una fiesta con ellos [NdR: Los Javis]. [Risas] Pues Jedet nunca hizo música, pero la canción la hicimos porque Jedet y yo tenemos muchos fans jovencitos que nos dicen “gracias a vosotros soy quien soy, me visto como quiero, me maquillo, estoy más a gusto conmigo misma”, etc. Entonces esa canción la hicimos para nuestros fans. Todas somos reinas. La parte de Jedet, lo de que es un tío con vestido, que qué te importa. Mi parte… a mí, que me dicen siempre “gorda”, qué te importa si soy gorda. Y creo que la canción ha ayudado mucho, muchos fans jovencitos se me acercan o me envían cosas así, que gracias a la canción se sienten mejor con ellos mismos. Y eso me parece muy bonito. Actualmente puedes enviar un mensaje a tu ídolo por redes sociales y te responde, pero cuando yo era más joven no podía hablar con nadie de quien fuese fan. Parece una tontería, pero con una canción así ayudas a mucha gente.

Tienes letras como “me llamas gordita / a mí eso no me pica”, o por supuesto el “aguacate con aseite / pa que crezca ese culo”. Aunque tus canciones sean “para pasárselo bien” y para perrear, y en ese sentido son muy eficaces, también tienes de vez en cuando ese punto donde lo gracioso funciona como reivindicativo.

Sí, por lo que te comento, muchas fans me decían “ay Nina, estoy gorda, me dicen gorda”, o yo misma, cuando tenía más peso, que me decían mucho “gorda gorda gorda, gorda asquerosa”. Y yo no bajé de peso, si he bajado es por el estrés de estar trabajando un montón. Si a mí me decís “gorda”, yo tengo 26 años y a mí no me va a afectar, la verdad, porque sé quién soy y estoy a gusto conmigo misma. Pero si llamas “gorda” a una niña, le va a sentar mal. Por eso juego mucho con esas palabras, con la comida… por divertirme, pero sí, también por eso. También tengo eso de “dale gordita, baila, no seas tímida, la vida es corta” [NdE: en ‘Pastillas’].

De momento has ido sacando temas sueltos, pero, ¿ves la posibilidad de sacar un EP?

Por ahora he sacado cada tres meses más o menos una canción con su videoclip, pero creo que para el año que viene sacaré un EP con amigos míos que cantan también, y hacer algo chulo. No tengo tiempo últimamente, pero me gustaría hacerlo, sí, una recopilación, o colaborar con gente de España que me gusta mucho.