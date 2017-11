Rusos Blancos / Algo nuevo, algo viejo, algo prestado

En el concierto de Rusos Blancos en el Bis Festival, Manu Rodríguez nos ofreció un breve discurso contra el amor romántico antes de tocar ‘Tampoco nos hemos querido tanto’; “del amor romántico también se sale” remató, todo (pretendidamente) serio. El deseo sexual y las relaciones de pareja como campo de batalla son temas recurrentes de la banda y este EP de cuatro canciones no es ninguna excepción. Como en la portada de ‘Museo del Romanticismo, parodian de nuevo los rituales del emparejamiento convencional (ese “algo nuevo…” que supuestamente han de llevar las novias en su boda). Grabado por Julio de la Rosa, el EP varía con respecto al sonido de ‘Museo del Romanticismo’. Suena más limpio. Y sí, esta vez más Prefab Sprout. Sus cuatro temas tienen más empaque en lo instrumental, son menos sintéticos, más sofisticados, menos guitarreros. Los hits no son tan rotundos como la tríada inicial de ‘Museo del Romanticismo’ o los portentosos ‘Camas y trincheras’ o ‘A otra con esas’, pero sí que son de una efectividad y adhesividad importantes. ‘Amor, ¿que si tengo o que si quiero?’ es prácticamente una canción del verano, tropical, con una línea de bajo zumbona y coros juguetones. ‘Tampoco nos hemos querido tanto’ es pegadiza, con algún fugaz instante de ligera vergüenza ajena (ese “no te cortes las venas, con lo bonitas que te quedan largas”, ay) pero tras este pequeño desliz remonta gracias a esa letra sobre cómo dejar a tu novia en medio de un jolgorio alegre y un estribillo luminoso; una rutilante muestra de cinismo sentimental. Así da gusto que te manden a pastar. La que rompe con la temática amorosa es ‘Blablacar (viaje al éxito)’, adaptación respetuosa en lo musical pero libérrima y desternillante en lo lírico del ‘Black Cab’ de Jens Lekman sobre viajes en coche compartidos con emprendedores de palo (y, spoiler, final feliz). ‘Pimentón húngaro’ es otra nueva vuelta de tuerca al tema de la insatisfacción sexo-sentimental y la necesidad de encontrar nuevas víctimas, con aire de himno religioso y leve crescendo épico. Rusos Blancos continúan ahondando en su particular visión del mundo mientras van abriendo su horizonte pop.

Rusos Blancos celebran el día 25 de enero el concierto fin de gira de ‘Museo del Romanticismo’. Será en el Teatro Lara de Madrid.

Calificación: 7,3/10

Lo mejor: ‘Amor, ¿que si tengo o que si quiero?’, ‘Tampoco nos hemos querido tanto’

Te gustará si te gusta: Betacam, Jens Lekman

Escúchalo: Spotify