Rusos Blancos: “Vemos guay no dar esa sensación de macho rock, de “Dios, ¡qué tíos somos!””

Rusos Blancos publicaban hace unos meses su disco ‘Museo del Romanticismo‘, para nuestra redacción uno de los mejores álbumes de 2016. El día de rodaje del divertido vídeo que acaban de estrenar para ‘Insuficiente’, charlamos con ellos aprovechando que no participaban en él, pues como ellos mismos indicaban, el vídeo “es una pareja follando”. Manu y Javi (también conocido como Betacam por su proyecto en solitario y como miembro de Templeton) nos hablan sobre la importancia de sus letras cotidianas, en contraste con las de otros grupos; el trauma (o no) de no salir en Rockdelux ni tocar en el Primavera Sound o la esclavitud de las modas. No, no son nada fans del trap.

Rusos Blancos presentan ‘Museo del Romanticismo’ por toda España durante los próximos meses. Actúan este mismo viernes 17 de febrero en Madrid, el sábado 18 de febrero en Barcelona, el 10 de marzo en Granada, el 23 de marzo en Zaragoza, el 1 de abril en Valladolid, el 28 de abril en Donosti, el 29 de abril en Oviedo, el 5 de mayo en Murcia y el 19 de mayo en Segovia. Después, les esperan festivales como Low, Contempopránea y Sonorama. Las entradas para Madrid, Barcelona y Murcia están disponibles en Ticketea.

¿Qué valoración hacéis de la recepción inicial que ha tenido el disco?

Manu: “Bastante positiva. Es la primera vez que realmente se valora como disco, incluso en JENESAISPOP, siempre decíais “los autores de canciones como”, y en este disco sí se ha percibido una obra más unitaria. Está teniendo más repercusión a nivel conciertos”.

¿Cómo va la gira?

Manu: “De momento hemos cancelado un 66% de las fechas (risas), la presentación por apendicitis y Murcia porque las carreteras estaban hechas drama”.

Betacam: “El mánager nos mandó unas fotos y aquello era Laponia. Hemos hecho la presentación de Sonorama. La idea era llegar a El Sol rodados y vamos a ir a cancelación quitada”.

“En un concierto, Max (Intromúsica) conoció a mi novia y le dijo: “vaya letras, estarás contenta, vaya pájaro tiene que ser””

Antes de este disco pusisteis en Facebook que os ibais a separar.

Betacam: “Lo pensamos pero no lo pusimos, ¿no? (risas)”.

Manu: “Lo que sí es cierto es que antes de sacar el disco, antes de que se interesara Intromúsica, dijimos “sacamos este disco y nos vamos como Dios manda”. Lo que le pasa a todos los grupos. Teniendo treinta y tantos años y un grupo a veces te sientes un poco ridículo. La gente en tu trabajo piensa en ti como los tíos del garaje de ‘California Dreams’. ¿Dónde van estos tíos con treinta y tantos años haciendo el canelo por ahí? Le tienes que decir a tu novia que entre semana tienes que trabajar y que luego, durante un año, no vas a coincidir ningún fin de semana porque vas a estar tocando”.

Con las letras que tenéis, eso es casi lo mejor que le vas a decir a tu novia, ¿no?

Manu: “Igual no ayuda (se ríe). No, el disco es de una etapa anterior. Pero en un concierto, Max (Intromúsica) conoció a mi novia y le dijo: “vaya letra, estarás contenta, vaya pájaro tiene que ser”. Y yo: “Max, vas a terminar con mi matrimonio””.

¿Tienes un poco el síndrome de Taylor Swift, Adele…? En plan, da miedo enrollarse contigo porque luego vas a escribirlo y contarlo todo.

Manu: “Escribir de algo cercano a mí lo veo un elemento distintivo. Me voy a mostrar tal cual soy, con lo chungo y lo bueno, y eso hace que conectemos con nuestro público”.

Betacam: “También me lo dice mi novia: “no te puedo decir nada, luego lo cascas”.

“Nuestras letras contrastan con otras letras de épica grandilocuente, que por lo menos yo, no sé de qué están hablando”

Tampoco tantos grupos están retratando a la Generación Tinder, Adopta un tío…

Betacam: “Nosotros nos encontramos cómodos, no nos entra en la cabeza hablar de otra cosa”.

Manu: “Reproducimos lo que hablamos con amigos, nuestras novias. Se hace hincapié en ellas porque yo creo que contrasta con otras letras de épica grandilocuente, que por lo menos yo, no sé de qué están hablando. Pienso: “¿Vosotros con vuestros amigos habláis de eso o habláis de con quién os habéis enrollado?”. Hablamos de temas que son comunes”.

¿Os habéis arrepentido de alguna canción por mostrar demasiado, ser un poco patética quizá?

Manu: “Es cierto que hay quien cada vez que me veía, me decía que me veía más delgado, cuando no era el caso precisamente. La única que me da rabia es ‘Supermodelo’ (NdE: salió en ‘Física o química’)”.

Betacam: “Ha hecho 40 mejores que esa”.

Manu: “No tanto por la canción, no me parece muy mala canción, no estoy avergonzado, tenía su gracia, y su gancho. Pero sí nos ha penalizado para que nos tomen en serio. Pienso en otros grupos que sí salen en medios donde nosotros no salimos, y no es que nosotros nos arriesguemos menos. No es que estemos tirando del noise de los 90 sin más. Pero luego la tocas, gusta y la gente la canta”.

¿La seguís tocando?

Manu: “Hasta ahora sí. En la presentación de ‘Crocanti’ hicimos una versión medio acid, bastante divertida, tipo la Ruta del Bakalao”.

Cuando haces un disco esperas críticas de 2 o 3 medios, la vuestra, Mondosonoro, y cuando has salido en esos medios porque en Rockdelux no salimos, es como “¿qué hago? ¿hago el siguiente disco?”.

¿En qué medios no salís?

Manu: “En Rockdelux, aunque estrenaron una canción nuestra de un EP. No digo que me pongan bien o me pongan mal, pero nunca nos han sacado”.

Betacam: “En la Metal Hammer tampoco nos han reseñado (risas). En Rockdelux dicen “¡Fulano!”. Y tú dices: ¿por qué ellos sí y yo no? No es envidia, pero solo quiero que me expliques…”

Manu: “A nivel medios, no hay tantos tan relevantes como antes, la figura del prescriptor ha desaparecido, esperas críticas de 2 o 3 medios, la vuestra, Mondosonoro, y cuando has salido en esos 3 porque en Rockdelux no sales es como “¿qué hago? ¿hago el siguiente disco?”. El País ya casi no saca críticas, no hay medios musicales que digas “a ver qué se dice”.

Aunque ahora tenéis esas playlists de indie de Spotify que tienen 100.000 followers, que igual es mejor que salir en los medios.

Betacam: “Nos pasó con ‘A otra con esas’, mirando la barrita de popularidad. Yo sigo la lista de descubrimiento semanal, pero pensé que esas listas no las oía nadie y de repente una canción tiene 200.000 escuchas”.

Lo he observado pero me preguntaba si tiene un efecto real en vuestros conciertos o es como salir en Los 40, que a Sidonie no les ha servido de tanto y han vendido de este disco lo mismo que del anterior.

Betacam: “Yo creo que es más marginal en el caso de un grande como Sidonie. A Sidonie no le va a aportar tanto porque tienen su ciclo. Nosotros estamos aquí (apunta con la mano muy abajo), cualquier movida nos va a suponer “¡¡BUAH!!””.

Manu: “Hay grupos grandes que van a estar en esa lista sí o sí. Los grupos pequeños nos colamos ahí, y luego tienes una repercusión o no. Te tienes que ir a la segunda, a la tercera canción más escuchadas. Hay grupos que tienen 40.000 streamings de una y de otra 2.000: a este no le ha servido de nada”.

Vuestras letras tienen partes como para empatizar con la gente. ¿Os ha sorprendido el alcance de alguna?

Manu: “‘Define serio’, la letra no me gustaba mucho pero ha llegado a la gente porque tiene cosas que han empatizado. Lo de citar los chupitos de Jäger”.

Izal, Supersubmarina… este tipo de grupos suelen tener frases también muy llamativas que se quedan a la primera.

Betacam: “Se ha hecho toda la vida, es un modo de escribir”.

Manu: “Que alguien se sienta reflejado es lo fundamental, es el motivo por el que escribo canciones, yo que soy muy sieso: quieres conectar con quien tiene algo en común contigo. En estos grupos que dices, es como que esa frase va a justificar el resto”.

Max de Intromúsica nos presentó ‘Más difícil todavía’ como muy planetera. No sé si estáis de acuerdo.

Manu: “Max la vio muy planetera, yo no del todo. Tiene un puntito por el tipo de sinte”.

Betacam: “Yo lo puedo ver. Máximo suelta cosas y si a él le sale, no va a ser al único. Yo le dije a Joaquín (Pascual, productor) que quería un rollo Mercromina”.

Manu: “También tiene la perspectiva castigadora que llevaba Jota antes”.

¿En cuanto a producción, qué ha añadido Joaquín?

Manu: “La visión general del disco, ha entendido la sensación de “todo” y creo que es la primera vez que la hemos conseguido. También mucho trabajo en la pre-producción. El ver hacia qué camino queríamos tirar”.

Betacam: “Joaquín decía cosas como: “¿por qué no metemos el bajo desplazado en lugar de donde se mete siempre?”. Pasa en ‘Cada vez más cadáver’. Dentro de que son canciones pop, estándares casi, aportó otras cosas”.

El vinilo suena un poco lo-fi, bajo, no sé si es buscado para huir de la “loudness war”, pero no es tan nítido como algunas canciones, muy pop, piden.

Manu: “Está buscado un poco así. Él quería hacer un rollo Ariel Pink, oscurete, no queríamos un disco brillante. El rollo tan extremo me gusta”.

Betacam: “Para mí iba a ser limpio, muy Prefab Sprout, y cuando llegué, me quedé… “pero si suena mal”, y ellos “¡sí!”.

¿Sonar mal es bueno para vosotros?

Manu: “Es una respuesta a lo predominante, a ese sonido épico. Como decía Erik de Los Planetas “estamos todos que nos vamos al mainstream”, que no deja de estar bien, pero es normal que surja una reacción a la contra. Igual montamos todo esto para otra cosa, no para que todo suene a radiofórmula noventera, y algo de eso hay. Aunque es más adecuado para unas canciones y menos para otras. ‘Insuficiente’ debería haber sonado más brillante, más Prefab Sprout, yo mismo se lo dije a Javi”.

“Me parece que la gente no se para a pensar. Hace 2 años te gustaba el weird folk y ahora te gusta el trap. Igual no somos tan distintos de la gente que escucha “x” en Los 40 y se lo traga, y somos uno más del rebaño”

¿Qué opináis de la nueva generación trap? ¿Os afecta en algo? ¿Os es ajena total?

Manu: “Yo lo que he escuchado de joven era rap, y precisamente el trap no me gusta nada, pero me parece guay, cada generación tiene lo suyo. Me gusta el rap clásico, el sonido 90’s de Nueva York. Cada generación tiene sus movimientos. Lo que me parece un poco triste es tener 30 o 40 años y subirse a cada carro. Igual hay un artista que te gusta, pero me parece que la gente no se para a pensar. Hace 2 años te gustaba el weird folk y ahora te gusta el trap. Igual no somos tan distintos de la gente que escucha “x” en Los 40 y se lo traga, y somos uno más del rebaño”.

Betacam: “Escucho poco rap, pero cuando lo escucho, lo veo súper válido. Con el trap me creo al 5% solo, musicalmente me parece pobre y líricamente, no se le echa en cara todo lo que se nos ha echado en cara al indie, al underground, y esta gente está cometiendo las mismas mierdas que nosotros. Sí, es envidia generacional”.

Los medios han pasado bastante del trap para los streamings que tiene.

Betacam: “Pero se están subiendo al carro que no veas. El sistema va a empezar a aupar gente que no da más de sí”.

Manu: “Yo no me he enterado, es como si todo el mundo estuviera hablando de trap. Yuyi nosecuántos ha dicho nosequé. Me parece muy raro”.

“Veo triste, con 30 o 40 años, querer cazar cada tendencia”

No sé si es peor dejar de escuchar música, como decía aquel estudio sobre que la gente, a los 33 años, deja de interesarse por la música y solo escucha lo que escuchaba antes.

Manu: “Hay que buscar un equilibrio igual. Si con 30 o 40 años quieres cazar cada tendencia, yo lo veo triste, creo que lo reflejaba ‘Mientras seamos jóvenes‘. Igual hay cosas que te gustan y cosas que no. Es como la moda, yo voy a vestir así el resto de mi vida. No comparto que “todo lo nuevo es maravilloso”.

Betacam: “Es como “a mí me gusta todo tipo de música”. No, hay que filtrar”.

¿Cómo habéis terminado metiendo un rap en el disco, tipo Single?

Betacam: “Desde el mismo momento en que me dijo que había escuchado tanto rap, le dije: “no sé a qué estamos esperando para hacer una canción de rap””.

Manu: “Mezclar rap con indie me parecía un sacrilegio, lo respetaba mucho como para hacer el canelo de esa manera. Pero teníamos el boceto de la primera parte y con el resto no sabíamos qué hacer. La canción lo pedía porque era un beef, hay 20 versiones distintas del rap. La primera vez tenía 0 confianza”.

Betacam: “Parecía el rap de Antonio Resines en los Goya”.

Mejor no te pregunto por el apropiacionismo, ¿no?

Betacam: “¡Los blancos no la saben meter!”.

Aunque Betacam no sea de Madrid, ¿os veis un grupo como muy de Madrid?

Manu: “El único de Madrid soy yo. Pero excepto los grupos que son por ejemplo de Granada y en Granada es donde más se les escucha, donde más público suele tener la gente es en Madrid”.

“Ya no es Getafe o Leganés, montar un concierto en Moby Dick es como “uuuuy, qué lejos”.

Cataluña tiene una relación más íntima con la cultura y en particular con sus grupos”

Os lo pregunto porque incluso Miss Caffeina nos contaron que tuvieron dificultades para que les fuese bien en Barcelona.

Betacam: “Barcelona es una escena muy propia. Hay tanto, tan bueno y tan bien apoyado. Puedes hacer una gira por Vic, Sant Cugat… Tengo amigos de grupos catalanes y me lo cuentan. Mishima son enormes y viven así. Nosotros vamos a tocar a Getafe y no viene ni Cristo”.

Manu: “Ya no es Getafe o Leganés, montar un concierto en Moby es como “uuuuy, qué lejos”. Cataluña tiene una relación más íntima con la cultura y en particular con sus grupos. Luego sí se nos escucha en provincias. Nunca me he considerado un grupo underground, las canciones son comerciales y de repente nos dicen “en Salamanca os están pinchando”, y de repente tocas en Salamanca, Zaragoza y la peña se sabe las canciones. Estamos cuartos en el cartel y cantan más con nosotros que con otros grupos. El haber llegado está, pero fuera de Madrid no hemos tenido tanta repercusión a nivel aparecer en los medios”.

Betacam: “Como persona de provincias, te digo que en Madrid se pone una muralla entre Plaza Castilla y Atocha. Yo veo a Kokoshca y pienso que son más pamplonicas que la Plaza del Castillo. Tienen una relación muy guay con su entorno. Yo no sé si somos de Madrid, no sé si caemos bien”.

Manu: “Hay grupos que salieron a la vez que nosotros, Alborotador Gomasio, Hazte Lapón… en otra ciudad se hubiera dicho “la escena”, se hubiera hecho un especial en Rockdelux”.

Betacam: “Sí que se habló de ello. Ahora Hazte Lapón son más catalanes que la Sagrada Familia y les veo más arropados, más considerados”.

El cambio del EP que salió antes de este disco es considerable. ¿Quizá alguien esperaba algo más electrónico por él?

Betacam: “El EP era conscientemente una rareza, nos gusta el formato EP para eso, para hacer una locurilla”.

Manu: “Era un ejercicio de estilo puro y duro. El EP lo grabamos Javi y yo y la sensación de grupo se perdió un poco. Molaría sacar un disco electrónico algún día, pero también se perdería un poco la sensación de lo que es el grupo”.

Javi, todo el mundo asume que esa faceta más electrónica de Rusos Blancos es más tuya, e igual no…

En ese momento le di 5 o 6 bases deslavazadas y ya me quedé a gusto. También me gusta el pop de ABC, venimos de ahí y es lo que nos gusta. Lo otro son como especias, un aliño.

Estéticamente el grupo no es el típico grupo, las fotos son bastante peculiares.

Manu: “Puede ser. Viniendo hacia acá, estaba pensando en el vídeo de un grupo, que no voy a decir cuál es, y se me ha ocurrido que igual es hora de hablar del pop cipotudo. A Javi y a mí nos preguntan mucho si somos gays, supongo que por no exponer esa masculinidad dominante”.

“Maldita Nerea, La Sonrisa de Julia… si llegan a salir 5 años después, se habrían hinchado a festivales”

Y para vosotros es haceros de menos…

Manu: “Veo guay no dar esa sensación…”

Betacam: “…de macho rock”.

Manu: “De Dios, qué tíos somos. Estamos tocando y estamos muy enfadados. Ese rollo no me gusta”.

También está el hecho de que hubiera 1 o 2 chicas en el grupo, parece algo excepcional si pensamos en Supersubmarina, Vetusta…

Manu: “Para nosotros es muy normal. Ya no se dice, pero nos decían mucho “qué guay que hay una bajista y una batería”. Pues “ni guay ni no guay”. Podría ser la guitarrista o yo qué sé. Nunca le hemos dado importancia”.

Betacam: “Yo nunca había estado en un grupo con chicas, lo pensé al llegar, pero es lo más normal del mundo”.

Manu: “Igual nuestra foto es coger a un grupo de amigos, random, a las 8 de la tarde”.

Betacam: “No sabemos ponernos guapos”.

Manu: “Hace 10 años la foto de cualquier grupo indie sería esa. Un amigo nos decía que en el Contempopránea, al acabar, iban a un bar y estaban poniendo (grupos típicos de los primeros Contempopráneas) Los Planetas, La Buena Vida, Astrud, y alguien dijo al DJ: “oye, ¿por qué no pinchas canciones del Contempopránea, pon Supersubmarina, pon Izal”.

Betacam: “Es que está el indie y el INDIE. En medio se ha creado un indiemainstream, y hay una especie de purgatorio”.

Manu: “Grupos que hace unos años estaban en Los 40 ahora, Maldita Nerea, La Sonrisa de Julia… si llegan a salir 5 años después, se habrían hinchado a festivales”.

“Entiendo que no toquemos en el Primavera porque no somos un grupo cool, aunque el mismo grupo, siendo catalanes, tocaríamos, yo creo”

Nunca vais a tocar en Primavera Sound, ¿verdad?

Betacam: “Déjate”.

Manu: “Yo creo que no. Entiendo que no toquemos en el Primavera porque no somos un grupo cool. El mismo grupo, siendo catalanes, tocaríamos, yo creo. Josiño (Carballo) de nuestro sello anterior (Ernie Producciones), nos decía, de todas formas, que el único festival en que vendía más discos nuestros era el Primavera. Claro que la gente del Primavera nos va a comprar más a nosotros que a Niños Mutantes”.

Betacam: “Está el grupo de los pardillos y el de los guays. Es como cuando pensabas en el cole: “No voy a estar nunca con esa tía que está tan buena”. Y luego te la encuentras y te dice: “Jo, qué majo eras”. “¿Ahora me lo dices, ¿hija de puta?”.

También todo esto os pega mucho como grupo con esas letras.

Manu: “Tampoco son… las letras de Anntona, por poner un ejemplo. Son sinceras, pero me recuerda a Larry David, el tío que hacía ‘Seinfeld’. El personaje estaba inspirado en él, y le dicen siempre: “qué perdedor era”. Y él contesta: “¡me cago en tu puta madre, pero si soy yo!”.

L kan dicen que cuando hablas de sexo, eso anula el resto de canciones. ¿Os pasa a vosotros, por ejemplo, con lo de los ansiolíticos y los lubricantes?

Manu: “Sí, pero quién cojones no ha utilizado lubricantes. Es como “Nos enamoramos en la clínica de venéreas”, en nuestra generación, ¿quién no ha estado ahí? Nos gusta retratar lo que no se ve”.

¿Alguna canción infravalorada por no tener una frase tan llamativa?

Betacam: “Yo creo que ‘Ansiolíticos'”.

Manu: “Sí que gusta, no es un single, pero sí gusta. Igual ‘Cada vez más cadáver’. Nos flipó componerla y grabarla pero luego…”.

Betacam: “O la última, que siempre guardamos que sea un cañón, o que deje algo especial. ‘Nostalgia del cuerpo a cuerpo’ no es tan estándar, son 3 mini canciones unidas, la letra está muy guay y después de un disco de jijijaja, te deja un poco planchado, y como ya nadie escucha el disco entero, sino que se pone sus favoritas, pues nadie llegará”.