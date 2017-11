La Canción del Día: Dellafuente escribe desde la perspectiva de una mujer independiente en ‘Demonia’

Tras haber triunfado el pasado año con el ecléctico ‘Ansia viva’, Dellafuente parece que se ha tomado su trabajo con algo más de calma en 2017. Y aún así, se puede decir que este año también ha sido relevante, al escuchar cómo su nombre era citado en uno de los hits del año en nuestro país, ‘Mala mujer’. Pero, volviendo a su trabajo propio, tras el silencio que sucedió a la tanda de temas sueltos que presentó a inicios del pasado verano (‘Con otro andas ahora’, ‘Romea y Julieto’, ‘Hay flores flotando en el agua’), acaba de volver a la actividad.

En el último par de semanas ha presentado tres nuevos temas: ‘Lo quiero ver’, con producción de Jayeem y una letra con ese toque sentimental tan suyo; ‘Prêt-à-porter’, con base de Highself y una letra bastante divertida –“tengo supporters, también dislexia: Harry Porter”– que habla de sus aspiraciones en la música –“yo quiero un Grammy, como la Shaki”–. Y el tercer tema es el que, al menos en una primera impresión, parece que tiene un potencial comercial mayor.

Se trata de ‘Demonia’, tema lanzado el pasado viernes que desde ayer cuenta con un vídeo oficial producido por Onza Studio, dirigido por que ha contado con la colaboración de Jägermusic. Sobre una atractiva base trapera de Danni Ble (Banana Bahía Music, C. Tangana), El Chino ofrece una perspectiva no demasiado común en el rap: la de una mujer joven que está segura de sí misma y que no necesita a los hombres para ser quién es (“No te hace falta ni un hombre que diga que a ti te comprenda / No necesitas que nadie dirija tu vida y te compre las prendas”), y precisamente por eso siempre despertará injustas sospechas y la harán sentir una “demonia”.