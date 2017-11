Paloma Faith dejará a Morrissey sin número 1 en Reino Unido este viernes

Morrissey, adicto a las listas de éxito y de actualidad por las razones equivocadas, sufrirá este viernes cuando vea su nuevo disco ‘Low In High School’ en el mejor de los casos en el puesto 2 en Reino Unido. Según las “midweeks” publicadas los lunes, el próximo número 1 en las islas será ‘The Architect’ de Paloma Faith, pues ha vendido 24.160 unidades durante el fin de semana pese a que la cantante no tiene ninguno de sus singles en el actual top 100 ni tampoco sonando en la emisora más importante del país, Radio One. ‘Crybaby’ en su momento sí llegó al puesto 36, pero ‘Guilty‘ no ha llegado a las listas pese a que ahora mismo está siendo pinchada por la emisora más adulta Radio Two.

Si todo sale bien, será el primer disco de Paloma Faith en ser número 1 en Reino Unido, pues ‘Do You Want the Truth or Something Beautiful?’ fue top 9 y ‘Fall to Grace’ y ‘A Perfect Contradiction’ quedaron en el top 2. De manera sorprendente, todos terminaron siendo doble platino, despachando más de 700.000 unidades solo dentro de este país.

En cuanto a Morrissey, ha vendido 20.407 unidades en el fin de semana, y después de la polémica sobre su defensa de Kevin Spacey en el caso de acoso a un menor, es bastante dudoso que las ventas se animen, también teniendo en cuenta las críticas negativas que está teniendo el álbum. Los discos en solitario de Morrissey que han sido número 1 en las islas son ‘Viva Hate’ (1988), ‘Vauxhall and I’ (1994) y ‘Ringleader of the Tormentors’ (2006).

Igualmente es noticia la caída de ‘reputation’ de Taylor Swift, que tras vender unas impresionantes 84.000 unidades en su primera semana (muy poco por debajo de lo que conseguía ‘1989’), podría caer hasta el puesto 7, ya por debajo de Sam Smith, cuyo disco salió antes: Taylor va necesitando los puntos de streaming.