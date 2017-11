Sia trae a cenar por Navidad a Kristen Bell, a un niño de ‘Stranger Things’ y a dos niños de ‘It’ en su nuevo vídeo navideño

Sia intentará llevarse un buen trozo del pastel navideño -el mejor periodo de ventas del año para la industria- con su nuevo disco de villancicos originales, ‘This is Christmas’, que llegaba al mercado el 27 de noviembre adelantado por varios singles como el alegre ‘Santa’s Coming to Town’ o la emotiva balada ‘Snowman’.

La australiana, que era noticia recientemente por otros asuntos menos navideños, presenta ahora videoclip para ‘Santa’s Coming For Us’, para el que ha sentado a cenar por Navidad a un reparto de personajes famosos como Kristen Bell, Caleb McLaughlin (Lucas en ‘Stranger Things’) o Sophia Lillis, quien interpreta a Beverly en ‘It’. También los actores Dax Shepard y Henry Wrinkler, el cómico J.B. Smoove, la actriz Susan Lucci y Wyatt Oleff, otro niño de ‘It’, se dejan caer por aquí. No, no se te ha pasado el nombre de Maddie Ziegler: la bailarina favorita de Sia no aparece en el vídeo.

Caleb es el último niño de ‘Stranger Things’ en apuntarse a un videoclip: antes que él, Millie Bolly Brown (Eleven) protagonizó el vídeo de ‘Find You’ de Sigma con Birdy y Finn Wolhard (Mike) apareció en el clip de ‘Sleep in the Heat’ de PUP. Wolfhard, de hecho, tiene su propio grupo, Calpurnia. Por su parte, Sophia Lillis acaba de aparecer en un vídeo de The War on Drugs.