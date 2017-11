Sia comparte una foto de ella desnuda para evitar que sea vendida a sus fans

Sia es una de las mayores estrellas del pop del momento, pero también una de las más celosas de su intimidad (no hay más que verla en alfombras rojas o actuaciones en directo, donde siempre aparece con el rostro cubierto). Ahora, la cantante se ha enterado de que “alguien” busca vender imágenes de ella desnuda a sus seguidores, por lo que ha cogido el toro por los cuernos y ha subido una de las fotos ella misma en su cuenta de Twitter.

La foto en cuestión es borrosa y muestra a la cantante completamente desnuda y de espaldas, entre tumbonas. La persona que ofrece las imágenes explica que si la compras, “la foto no se verá difuminada y además recibirás otras 14 fotos”. Publicada esta imagen, el resto de instantáneas ya no tienen el mismo interés, por lo que Sia prefiere quedarse con la exclusiva. Escribe: “Alguien está intentando vender fotos de mí desnuda. Ahorraos el dinero, aquí está la foto gratis. ¡Cada día es Navidad!”

“Cada día es Navidad” es el título del nuevo álbum navideño de Sia, ‘Everyday is Christmas’, el primero en Atlantic Records, que sale el 17 de noviembre. El disco se ha avanzado con el alegre single ‘Santa’s Coming for Us’.

Someone is apparently trying to sell naked photos of me to my fans. Save your money, here it is for free. Everyday is Christmas! pic.twitter.com/aeQlnTwLuy

— sia (@Sia) November 7, 2017