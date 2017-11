Sia quiere que tus “sueños más salvajes” se hagan realidad en su jocoso villancico retro, ‘Santa’s Coming for Us’

Sia ha revelado el primer adelanto de su disco navideño, ‘Everyday is Christmas’, que sale el 17 de noviembre. Es ‘Santa’s Coming for Us’, una canción alegre, con trompetas y pianos en el estilo de los Dap-Kings, muy Motown, y por supuesto cascabeles por doquier, que suenan al tiempo que Sia canta al “ciervo que está en el cielo” y a su “ángel en la cima de mi árbol”.

Buen villancico el de Sia, en el que además de sus jocosos arreglos vuelve a destacar la portentosa voz de la cantante, especialmente en el verso donde la australiana pide a su amor que le envíe sus “deseos secretos” a Santa Claus en una carta, esperando que sus “sueños más salvajes” se hagan realidad. ¿Cuántos triunfitos se atreverán a versionar esto en el futuro próximo?

Un tema digno de sonar en las “playlist” navideñas de 2017, si bien no termina de estar a la altura de los grandes villancicos modernos que todos conocemos: no, esto no es un nuevo ‘All I Want for Christmas’ ni un nuevo ‘Last Christmas’ y posiblemente tampoco pueda compararse con la gran ‘Underneath the Tree’ de Kelly Clarkson… pero se le queda cerca.