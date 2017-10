¿Cuántos clichés navideños contiene el tracklist del disco de villancicos originales de Sia?

Como se anunció hace unos meses, el debut de Sia en la discográfica Atlantic -tras su marcha de RCA, el sello que ha publicado sus últimos discos superventas- se materializará con un disco navideño, del que ahora se conocen más detalles. ‘Everyday is Christmas’ sale el 17 de noviembre y esta que veis es su portada, que retrata a Maddie Ziegler y remite obviamente a la de ‘This is Acting’.

De ‘Everyday is Christmas’ también se ha dado a conocer su listado de canciones, que no podría contener más clichés navideños por título: ‘Snowman’, ‘Snowflake’, ‘Ho Ho Ho’, ‘Underneath the Mistletoe’… Realmente la curiosidad aquí reside en que esto es material cien por cien original. ¿Habrá dado Sia con un nuevo clásico navideño a la altura de ‘All I Want For Christmas Is You’?

A falta de escuchar el primer single de este disco, Spotify ha revelado que regalará unos gorros de Sia a las personas que más hayan escuchado a la artista en la plataforma de streaming este 2017. ¿Será alguno de nuestros lectores uno de los afortunados? La prenda, por cierto, es el “gorrito de Sianta Claus”. Sí, sí, en serio…

‘Everyday is Christmas’:

01 Santa’s Coming for Us

02 Candy Cane Lane

03 Snowman

04 Snowflake

05 Ho Ho Ho

06 Puppies are Forever

07 Sunshine

08 Underneath the Mistletoe

09 Everyday is Christmas

10 Underneath the Christmas Lights