“Beverly” de ‘It’ se va de viaje en carretera con su amigo-planta en el vídeo de ‘Nothing to Find’ de The War on Drugs

‘Nothing to Find’ es una de las canciones destacadas de ‘A Deeper Understanding‘, el deslumbrante nuevo disco de The War on Drugs, una canción que nos habla de un amor marcado por las diferencias y que contiene el punto típicamente taciturno del grupo, con Adam Granduciel “caminando por la temprana lluvia de la mañana”.

Hoy, el grupo de Adam Granduciel presenta un vídeo para esta canción dirigido por Ben Fee, autor de vídeos para The Lumineers (‘Ho Hey’), Band of Horses (‘Casual Party’) o Galantis (‘Hunter’), que protagoniza Sophia Lillis, la joven actriz que interpreta a Beverly Marsh en el “remake” de ‘It’ estrenado este mes de septiembre.

En el vídeo de ‘Nothing to Find’, que es una de las canciones de ‘A Deeper Understanding’ más aptas para escuchar en coche, “Beverly” se va precisamente de viaje en carretera con un amigo-planta, que es quien conduce el automóvil por las carreteras estadounidenses también en un coche cubierto de plantas. Durante su periplo, los amigos bailan en una cafetería o hacen trastadas en un supermercado, pero por misterios de la vida, la amistad entre Beverly y el amigo-planta está destinada a durar lo mismo que el vídeo para esta canción.