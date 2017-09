‘It’: ¿puede ser buena una película de terror que no da miedo?

Como buen revival ochentero (¿no es un poco cansina ya esta moda?), la nueva adaptación de ‘It’ está plagada de guiños a la cultura popular de la época. Boy bands como New Kids on the Block, videojuegos como ‘Street Fighter’ y películas icónicas como ‘Batman’, ‘Gremlins’ o ‘Bitelchus’ (todas de Warner, por cierto). Por eso, quizá sorprenda la inclusión de una película que no fue ni muy popular ni, mucho menos, icónica: ‘Pesadilla en Elm Street 5’. ¿Qué hace uno de los peores títulos de la saga iniciada por Wes Craven “homenajeada” en una película como esta?

En realidad, como relato de terror, ‘It’ tiene mucho que ver con las películas protagonizadas por Freddy Krueger. Su estructura narrativa es muy parecida: Pennywise/Freddy amenaza a los adolescentes en un entorno onírico, y los adolescentes se unen para acabar con Pennywise/Freddy en su guarida. Partiendo de esta premisa, el atractivo de la cinta dependerá del grado de inventiva estilística que exhiba el director. Cuanto más imaginativas sean las apariciones del monstruo, mejor y más divertida será la película.

En el caso de ‘It’, las mejores apariciones del payaso, las más aterradoras, son las que se pueden ver en el trailer: la alcantarilla del excelente prólogo, las diapositivas… Las peores, casi todas las demás. Como película de terror, esta nueva versión del célebre tocho de Stephen King no funciona demasiado bien. El director Andrés Muschietti, quien (desgraciadamente) sustituyó al inicialmente elegido Cary Fukunaga, no es capaz de meter miedo ni al más miedica de los coulrofóbicos. ‘It’ es terror de sustos, de golpes (bajos) sonoros y efectos de posproducción. Como la reciente ‘Annabelle’ (2014), no por casualidad escrita por el mismo guionista, Gary Dauberman.

Donde sí ha acertado el director de ‘Mamá’ (2013) es en la construcción de los personajes. Entre los miembros del “club de los perdedores” se pueden ver tanto a los adolescentes que aparecen en las novelas de King como a los de las películas de los ochenta a las que ‘It’ homenajea, incluyendo ‘Cuenta conmigo’ (1986), la extraordinaria adaptación de uno de los pocos relatos dramáticos del “rey del terror”. Muschietti capta muy bien la atmósfera juvenil pero también perturbadora de ese verano del 89, la del pueblo idílico de la costa este que esconde sus secretos más oscuros –abusos sexuales, acoso escolar, violencia doméstica, tortura psicológica- en las cloacas.

Sin embargo, si se supone que ‘It’ es una película de terror, ¿podemos conformarnos con ver una tierna y nostálgica aventura juvenil con momentos dramáticos, un ‘Stranger Things’ con siniestro payaso bailarín al fondo…? 6.