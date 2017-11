The Vaccines anuncian ‘Combat Sports’ y dejan escuchar un fragmento… pero no su single

El grupo británico The Vaccines ha anunciado un tour por su país y, de paso, han dejado caer que tienen un nuevo álbum ya en sus manos, un par de años después de ‘English Graffiti’. Se titula ‘Combat Sports’ y ya está en preventa en su web, aunque habrá que esperar nada menos que hasta el 30 de marzo de 2018 para que vea la luz. Entre sus 11 canciones encontramos títulos como ‘Your Love Is My Favourite Band’ o ‘Rolling Stones’, pero el single es una ‘I Can’t Quit’ que aún no podemos disfrutar.

Pero sí que podemos escuchar, en cambio, otra canción del disco llamada ‘Nightclub’, aunque no completa aún: a través de sus redes sociales podemos ver ya un vídeo de algo más de un minuto y medio a modo de teaser, en el que suena el tema. Se trata de la típica filmación del grupo tocando en un set de rodaje, pero al menos sirve para descubrir que el cuarteto de Londres ha pasado a ser un quinteto, con la incorporación del teclista de sus directos, Timothy Lanham.

The Vaccines se convirtieron en 2011 en la gran esperanza del rock británico con su debut ‘What Did You Expect From The Vaccines’, un álbum divertido, vibrante y enérgico, con ecos de glam y punk. Un año después publicaron el también notable ‘Come of Age’, y en 2013 el interesante EP ‘Melody Calling’. Con el citado ‘English Graffiti’ ya se convirtieron en un nombre recurrente en la “línea media-alta” de festivales de todo el mundo, España incluida.

Tracklist de ‘Combat Sports’:

Put It On a T-Shirt

I Can’t Quit

Your Love Is My Favourite Band

Surfing in the Sky

Maybe (Luck of the Draw)

Young American

Nightclub

Out On The Street

Take It Easy

Someone To Lose

Rolling Stones