Noel Gallagher, gran beneficiado del Black Friday en Reino Unido

Reino Unido siempre ha adorado a Oasis, hasta el punto de que incluso sus peores discos fueron multiplatino, de que “Morning Glory” fue 14 veces platino en este país, y de que Noel Gallagher no se ha quedado sin platino en ningún caso en su carrera en solitario. Así que no es una sorpresa en absoluto que ‘Who Built the Moon‘ vaya a arrasar. A lo sumo cabía preguntarse si el cierto poso experimental del álbum iba a agradar a sus seguidores. Y la respuesta es sí.

‘Who Built the Moon’ salía al mercado el viernes, en pleno Black Friday, y solo durante el fin de semana ha vendido la friolera de 57.000 copias siempre dentro de Reino Unido. No es que vaya a ser obviamente número 1 sino que además casi triplica al número 2, que en las “midweeks” que se presentan hoy, es ‘Glory Days’ de Little Mix. En tercer lugar quedaría Sam Smith, aunque ojo, viendo aumentadas con respecto a la semana pasada las cifras de ‘The Thrill of It All‘.

Noel va, pues, por buen camino para superar las 103.000 unidades que su hermano Liam vendía en los primeros 7 días de ‘As You Were‘, aunque hay que tener en cuenta que las ventas ya se ralentizarán durante el resto de la semana. Además, el disco de Liam subiría esta semana hasta el puesto 16 aproximadamente: parece que en que algunos se han encaminado a las tiendas para comprar ‘Who Built the Moon’, también se han animado a llevarse una copia de su disco hermano.

Peores noticias hay para Björk, pues ‘Utopia‘ es número 21 en las midweeks, por lo que pelea, en verdad, por permanecer en torno al top 30: si no mejora la cosa, será su peor top. Los primeros tres discos de Björk fueron top 5 en Reino Unido, los tres siguientes top 10, ‘Biophilia’ quedó en el número 21 y ‘Vulnicura’ en el 11.