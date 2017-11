U.S. Girls imagina un mundo en que las mujeres se arman contra el acoso en ‘Velvet 4 Sale’

‘In an Unlimited Poem’ será el nuevo disco de U.S. Girls, el proyecto de la estadounidense Meg Remy, que se publicará en tiendas el 16 de febrero. U.S. Girls había avanzado el álbum recientemente con un gran single disco, ‘Mad as Hell’, una canción que tras su fondo bailable esconde una crítica al gasto militar de Estados Unidos.

El nuevo disco de U.S. Girls se presenta ahora con otro buen tema, ‘Velvet 4 Sale’, una balada R&B de inspiración setentera en la que Remy imagina un mundo en que las mujeres se arman contra los hombres que las han acosado sexualmente. Remy explica que está en contra de la violencia (dice que “nunca es efectiva”) y que espera que las mujeres nunca se armen realmente contra los hombres, pero que estos tienen “suerte” de que estos no se hayan vengado de ellos de esta manera todavía.

‘In an Unlimited Poem’:

01 Velvet 4 Sale

02 Rage Of Plastics

03 Mad As Hell

04 Why Do I Lose My Voice When I Have Something To Say

05 Rosebed

06 Incidental Boogie

07 L-Over

08 Pearly Gate

09 Poem

10 Traviata

11 Time