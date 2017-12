James Rhodes pide a Los Javis menos Twitter y más Paquita Salas, y rechaza ir a OT

El pianista y escritor James Rhodes, autor de ‘Instrumental‘, se ha declarado fan de ‘Paquita Salas’, la serie creada y dirigida por Los Javis, quienes últimamente han recaudado 2,7 millones de euros en cines gracias a su película ‘La llamada’. De hecho, Rhodes ha decidido tomar Twitter para pedir a Javier Ambrossi y Javier Calvo que estrenen ya la segunda temporada de la serie.

“¿Puedes darte prisa y hacer más Paquita Salas? Joder. Rápido. Porfi…”, escribía anoche en castellano citando a ambos en Twitter en tono jocoso, encontrándose con la respuesta inmediata de Javier Calvo, que reconocía estar “bajo presión”. A continuación Rhodes no se rendía: “Deja de tuitear y comienza a escribir 😖”. Desde Gestmusic decidían no perder el viaje y pedían a Rhodes ir a la Academia de Operación Triunfo, programa con el que hoy por hoy colaboran Los Javis. Sin embargo, él lo rechazaba escuetamente alegando: “No tengo nada que enseñar”.

‘Paquita Salas’ ha sido uno de los éxitos virales de los tiempos recientes, reflexionando sobre lo que hay detrás de la vida de los actores y sus agencias de representación. Este verano en entrevista con Los Javis, cuando les preguntábamos por el contenido feminista de la serie, Javier Calvo contestaba: “Es una serie sobre mujeres que no necesitan ningún hombre, que se mueven ellas solas, que trabajan, que sufren, que lloran, que ríen, que follan, que luchan… sí, ‘Paquita’ es una serie feminista y llena de discursos políticos, como el que hace Mariona cuando se desnuda en mitad de un teatro. O el que hace Claudia decidiendo que no quiere seguir la corriente de una industria que no le hace feliz, que prefiere quedarse en el pueblo. Es el momento en que Paquita decide follarse a su ex y aprovecharse de él para conseguir un papel, o en el que Lidia decide que el fracaso que todos creen no es un fracaso, es un triunfo porque ella es feliz. Es una serie sobre mujeres que descubren su sitio”.

