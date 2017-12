Manic Street Preachers buscan una canción del Boss “con filtro europeo” en ‘International Blue’

Manic Street Preachers publicarán un nuevo álbum, ‘Resistance is Futile’, el próximo 6 de abril. Será el primero desde ‘Futurology‘, publicado en 2014, y se adelanta oficialmente con el single ‘International Blue’. Una canción que James Dean Bradfield explica está inspirada en el pop “luminoso y ansioso de libertad” que escuchaba en la radio de pequeño y también en las canciones de carretera de Bruce Springsteen y The War on Drugs, “pero con un filtro europeo”.

El bajista del grupo, Nicky Wire, ha explicado a NME que en la canción es una especie de respuesta a ‘Motorcycle Emptiness’ (dice que les mueve la misma “energía naíf”) y que el grupo ha querido capturar en ella una sensación de optimismo pero sin caer en el escapismo. “Aunque sí suena como si estuviéramos construyendo nuestro propio mundo… No es que busques desconectar del mundo, pero sí encontrar inspiración. De no ser así puedes llegar a ahogarte en un mar de negatividad total”.

Sobre el nuevo álbum de Manic Street Preachers, en su web se explica que “los temas principales de ‘Resistance is Futile’ son la memoria y la pérdida de la misma -historia olvidada-, la realidad confundida y el arte como lugar de escape e inspiración. Musicalmente el álbum es obsesivamente melódico y en varios sentidos referencia la ingenuidad de ‘Generation Terrorists’ y el impulso orquestal de ‘Everything Must Go’”.