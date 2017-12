Beyoncé no está acreditada en algunos países en el top 1 de ‘Perfect’ de Ed Sheeran

A falta de que el mundo descubra si Beyoncé presentará algo nuevo en la edición 2018 de Coachella o repetirá más o menos el espectáculo correspondiente a ‘Lemonade’ con el que giró por todo el globo, la cantante se ha involucrado en 3 sencillos hechos para arrasar, de los cuales ha triunfado de verdad solo el último. Tras los medio decepcionantes resultados de ‘Mi gente’ junto a J Balvin y sobre todo ‘Walk On Water‘ junto a Eminem, ha calado el ‘Perfect Duet’ que se ha marcado junto a Ed Sheeran.

La canción, que ya había ascendido considerablemente en las listas de éxitos durante las últimas semanas y de hecho estaba a punto de ser número 1 ya con la versión en solitario de Sheeran, pega por supuesto un estirón gracias a Beyoncé y es el nuevo número 1 de las listas británicas. Sin embargo, a pesar de que las ventas han subido un 175% gracias a Beyoncé, la cantante no está acreditada por la Official Charts Company de Reino Unido y por tanto no contará como número 1 oficial en la carrera de Beyoncé, el cual en las islas no consigue en solitario desde ‘If I Were a Boy’ en 2008 y acompañada desde ‘Telephone’ con Lady Gaga en 2010.

Mientras se ha anunciado que sí estará en cambio acreditada junto a Sheeran en Estados Unidos, donde su último número 1 era hasta ahora ‘Single Ladies’ (2008), en Australia no está tampoco acreditada, aunque sí en Bélgica o Suiza. En Holanda, tras no aparecer acreditada sí lo está. Según algunos usuarios expertos en UK Mix, el crédito a Beyoncé depende del sello de Sheeran, por lo que habrá que permanecer atentos a la web oficial de la Official Charts Company por si alguien mueve ficha al respecto.