Susanne Sundfør presentará el sobresaliente ‘Music for People in Trouble’ en Madrid y Barcelona

Hace pocos días publicábamos la reseña de ‘Music for People in Trouble‘, el nuevo álbum de la noruega Susanne Sundfør que destacábamos como Disco Recomendado. Y hoy la promotora Houston Party acaba de anunciar que la artista vendrá a nuestro país a presentar dicho álbum el próximo mes de marzo de 2018: será el día 6 en Barcelona –en la sala Luz de Gas, dentro del certamen BCN Guitar Festival 2018– y el 7 en Madrid, en el Teatro Lara. Las entradas se ponen a la venta el día 13 y 14 de diciembre, respectivamente, en estos enlaces. Por el momento se desconoce si la producción de estos eventos será la misma que ha mostrado en los primeros conciertos de presentación del disco en los países escandinavos, en los que Sundfør actúa en solitario ante una enorme pantalla sobre la que se proyectan imágenes bastante espectaculares, como puede verse en el teaser de la gira.

‘Music for People in Trouble’ es el séptimo disco de estudio de esta artista, el primero que publica en el sello independiente Bella Union (hasta ahora había editado su música a través de Warner y EMI), y supone un regreso a las maneras folk de su primer álbum, tras el que siguió un progresivo aumento de los sonidos sintetizados y bailables (algunos de sus mayores éxitos fueron colaboraciones con proyectos como M83 y Royksöpp) que culminó en el notable ‘Ten Love Songs‘, publicado en 2016.

Varias publicaciones internacionales como Q, Mojo, Uncut o el influyente blog Gorilla VS Bear ya han incluido ‘Music for People in Trouble’ entre lo mejor de este año. Bajo el teaser, dejamos la versión editada de ‘Undercover’, la canción más celebrada del álbum.