Así celebrarán The Cure su 40º aniversario

The Cure se formaron en 1976 pero corría el año 1978 cuando lanzaron su primer single, aquel ‘Killing an Arab’ de nombre polémico que se inspiraba en ‘El extranjero’ de Albert Camus. Aunque el sencillo salió a finales de año, la banda de Robert Smith celebrará su 40º aniversario discográfico en verano, a través de un macroconcierto que tendrá lugar en Hyde Park, Londres, como parte del ciclo de verano British Summer Time. Será la única fecha europea del grupo en 2018 según NME, y en concreto será el sábado 7 de julio.

Además, The Cure estarán acompañados por invitados de verdadero lujo en esta cita, pues compartirán el cartel con bandas tan relevantes como Slowdive, Interpol, Goldfrapp, Ride y The Twilight Sad, estos últimos ya seleccionados como teloneros de The Cure en su gira de 2016. Faltan más artistas por confirmar. Las entradas están a la venta desde hoy para sus fans a modo de pre-venta y el viernes 15 de diciembre la venta estará abierta a todo el público. The Cure tocarán 120 minutos oficialmente. Otros artistas que también pasarán por British Summer Time en otras fechas serán Bruno Mars, Roger Waters, Michael Bublé y Eric Clapton.

Se desconoce cuándo saldrá el nuevo disco de The Cure, sobre el que han volado rumores de todos los tipos durante el último lustro. El indicativo de que esta será la única fecha europea de The Cure de 2018 no pinta demasiado bien al respecto, pues hace suponer que no habrá disco nuevo del grupo que presentar. Además de los 40 años de The Cure, el año que viene también se celebra el 10º aniversario del último disco de la banda, ‘4:13 Dream’, editado en 2008.