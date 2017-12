Beyoncé logra su primer nº1 en 9 años… pero no supera el lapso entre tops 1 de Britney ni Aguilera

De manera totalmente improbable, ‘Perfect’, una canción del último disco de Ed Sheeran, ha terminado en su versión “dueto” dando a Beyoncé su primer número 1 en Estados Unidos desde hace 9 años, exactamente desde ‘Single Ladies (Put a Ring On It)’, que alcanzaba esta posición también en diciembre de 2008, manteniéndola durante todo un mes. En este tiempo, Knowles se ha convertido claramente en una artista de álbumes, vendiendo millones de ellos incluso cuando la industria no era propicia para ello.

Billboard ha acreditado a Beyoncé en este ‘Perfect Duet’, a diferencia de lo sucedido en otros países, al observar que la versión dueto ha registrado el 63% de sus ventas, si bien ha sumado ambas para producir este número 1. Es el 6º para Beyoncé en solitario (en oposición a sus 4 números 1 con Destiny’s Child) y tan solo el 2º para Sheeran, que al fin y al cabo es británico y también artista de álbumes.

‘Perfect Duet’ es número 1 en descargas (181.000 esta semana), número 3 en streaming y número 3 en radios estadounidenses, pues la versión en solitario de Sheeran ya estaba funcionando muy bien. Pero la noticia de Billboard deja otras cuantas curiosidades para la historia. Retomando el caso Beyoncé, esta es la vez que alguien ha tardado más tiempo en volver al número 1 desde que Sean Paul tardara 10 años y 4 meses en volver al número 1 tras ‘Temperature’ (2006). Lo lograba junto a Sia en ‘Cheap Thrills’, a su vez todo un logro para ella por ser la primera mujer mayor de 40 años en ser número en 16 años.

En cuanto a chicas, los 9 años que ha tardado Beyoncé en volver a ser número 1 suenan a poco al lado de los 10 años, 2 meses y 3 semanas que tardó Christina Aguilera en volver a ocupar la cima. Es el tiempo que pasaba entre el colaborativo ‘Lady Marmalade’ y ‘Moves Like Jagger’ con Maroon 5. Además, Britney tardó 9 años y 9 meses en volver a ser top 1 tras su debut ‘Baby One More Time’. Lo conseguía con ‘Womanizer’ en 2008.

Como curiosidad extra, este es el primer número 1 de solo un chico y una chica en Estados Unidos, desde ‘Empire State of Mind’ con Alicia Keys y Mr Knowless.