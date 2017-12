La canción del día: SOPHIE saca la canción más hardcore del sonido PC Music

Ya hace tiempo que el sonido PC Music se instaló en el pop -mainstream o independiente- de la mano de genios como SOPHIE, A.G. Cook o Danny L. Harle y de sus varias colaboraciones o remezclas con o para artistas como Madonna, Charli XCX, Carly Rae Jepsen o Vince Staple. Pero lejos de agotarse, la fórmula está en mejor forma que nunca, como ha demostrado este año la “mixtape” de Charli XCX -y está demostrando últimamente con los singles que presentan su próxima colección- o esta misma semana el nuevo EP de Hannah Diamond.

Sin embargo, la asimilación de PC Music en el pop puede hacernos olvidar que su verdadera pionera, SOPHIE, empezó sacando temas bastante durillos, muy poco canturreables, y su nuevo single es un perfecto recordatorio. ‘Ponyboy’ no tiene nada que ver con el dramatismo de ‘It’s Okay to Cry’ y es un tema abiertamente hardcore, diseñado para hipnotizar con su título repetido ad nauseam y para romper y resquebrajar la pista de baile a través de sus puñetazos de ritmo. Un destello de melodía aparece hacia la mitad de la canción, que integra una sucesión de acordes propia de un clásico perdido del house de los noventa, y es cuando ‘Ponyboy’ se convierte directamente en un hit.

‘Ponyboy’ es un tema estructurado en el pop que sin embargo se aleja de la melodía para centrarse en el ritmo, pero su vídeo, que ha dirigido la propia SOPHIE, sí parece emular los vídeos de pop comercial, aunque desde un punto de vista semi irónico. En él vemos a SOPHIE y a sus dos compañeras de baile -el dúo FlucT- bailando el tema en un escenario, pero el temblor de la cámara -posiblemente provocado por la energía sísmica de los beats de ‘Ponyboy’- hace que sea imposible ver el vídeo como es debido.